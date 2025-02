Johannes Boesiger ist Drehbuchautor und Filmproduzent. Er schrieb und produzierte den preisgekrönten Kinospielfilm «Kinder der Landstrasse» (1992), der das Unrecht des gleichnamigen Hilfswerks an den Jenischen in der Schweiz thematisierte. Aktuell arbeitet er als Regisseur am Film «Fly Little Bird», der 2026 in die Kinos kommen wird.