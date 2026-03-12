Beim Brand eines Postautos in Kerzers (FR) sind mindestens sechs Personen ums Leben gekommen. Fünf weitere wurden verletzt. Auf Videos ist zu sehen, wie sich das Feuer im Bus rasch ausbreitet, bis das ganze Fahrzeug in Flammen steht. Brandschutzfachmann Silvan Betschart erklärt, wie sich Fahrgäste richtig verhalten, wenn im ÖV ein Brand ausbrechen sollte.

Silvan Betschart Brandschutzfachmann Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Silvan Betschart ist Brandschutzfachmann und arbeitet als Leiter Produkte bei der Minimax AG mit Hauptsitz in Dübendorf (ZH). Betschart sitzt zudem in der Geschäftsleitung der Minimax AG.



Bildquelle: ZVG Minimax AG

SRF News: Wie schnell breitet sich ein Feuer in einem Bus aus?

Silvan Betschart: Ein Bus enthält viele Materialien, die brennbar sind: Sitzpolster, Kunststoffe, Kabel, Dämmstoffe oder Bodenbeläge.

Wenn ein Brand entsteht, ist es meist wichtiger, den Bus rasch zu verlassen, statt selbst Löschversuche zu unternehmen.

Diese Materialien können bei einem Brand schnell Feuer fangen und eine starke Rauchentwicklung verursachen. Hinzu kommt, was Passagiere mit an Bord bringen. Dadurch kann ein Bus tatsächlich relativ schnell stark brennen.

Wenn ich in einem Bus sitze: Gibt es für mich eine Möglichkeit, den Brand zu löschen?

In vielen Bussen befindet sich ein Feuerlöscher beim Fahrer oder im Einstiegsbereich. Kleinere Entstehungsbrände können damit unter Umständen gelöscht werden. Für Fahrgäste gilt jedoch grundsätzlich: Eigene Sicherheit hat Vorrang. Wenn sich ein Brand entwickelt oder Rauch entsteht, ist es meist wichtiger, den Bus rasch zu verlassen und andere zu warnen, statt selbst Löschversuche zu unternehmen.

Zuerst sich oder anderen helfen? Box aufklappen Box zuklappen Brandschutzfachmann Betschart sagt: «Grundsätzlich gilt: Zuerst sich selbst in Sicherheit bringen.» Wer danach noch helfen könne – etwa Kindern, älteren Personen oder Menschen mit eingeschränkter Mobilität – solle das natürlich tun. Wichtig sei aber, sich selbst nicht unnötig in Gefahr zu bringen, so Betschart weiter.

Wie verhalte ich mich richtig, wenn es im Bus brennt?

Die wichtigste Regel ist: Ruhe bewahren. Danach sollte man die Chauffeurin oder den Chauffeur informieren, falls der Brand noch nicht bemerkt wurde. Gegebenenfalls ist es auch angebracht, direkt die Feuerwehr zu alarmieren.

Die Nothämmer sind speziell dafür gemacht, Sicherheitsglas zu zerbrechen. Man muss dafür normalerweise keine grosse Kraft aufwenden.

Anschliessend, oder sobald das möglich ist, sollte man den Bus verlassen. Auf keinen Fall sollte man zurück in den Bus gehen, um Gegenstände oder Ähnliches zu holen. Und generell gilt: Rauch möglichst vermeiden, denn Rauch ist die grösste Gefahr bei Bränden.

Legende: Ein Bus fährt an Blumengaben vorbei, die am Ort des tödlichen Busbrandes niedergelegt wurden (11.3.2026). Reuters / Romina Amato

Wenn die Türen nicht aufgehen – wie kann ich diese selber öffnen?

Viele Busse verfügen über Notöffnungen, mit denen Fahrgäste die Türen im Notfall selbst entriegeln können. Diese sind meist gut sichtbar gekennzeichnet und befinden sich in der Nähe der Türen. Wenn sich die Türen nicht öffnen lassen, dann sollte man nach Notausstiegen suchen, zum Beispiel nach Fenstern oder Dachluken.

Schaffe ich es, mit einem Nothammer die Fensterscheibe einzuschlagen?

Die Nothämmer sind speziell dafür gemacht, Sicherheitsglas zu zerbrechen. Man muss dafür normalerweise keine grosse Kraft aufwenden. Wichtig ist, in eine Ecke der Scheibe zu schlagen, nicht in die Mitte – dort bricht sie leichter.

Gibt es Unterschiede bei einem Brand im Diesel- oder E-Bus? Box aufklappen Box zuklappen Brandschutzfachmann Silvan Betschart sagt: «Ja, der Antrieb spielt eine Rolle.» «Bei Dieselbussen entstehen Brände am ehesten durch technische Defekte, Überhitzung oder austretende Flüssigkeiten.»

entstehen Brände am ehesten durch technische Defekte, Überhitzung oder austretende Flüssigkeiten.» «Bei Elektrobussen kann im seltenen Fall eine Batterie beteiligt sein. Batteriebrände entwickeln sehr viel Hitze, Stichflammen oder/und Explosionen und können nicht einfach gelöscht werden, da die Batterien ihren eigenen Sauerstoff produzieren.»

Wie breche ich die Scheibe raus, ohne dass ich mich verletze?

Nach dem Einschlagen zerfällt das Sicherheitsglas in viele kleine Stücke. In vielen Bussen befindet sich am Hammer eine Spitze oder ein Haken, mit dem man verbleibende Glasreste entfernen kann. Man sollte möglichst vorsichtig und mit Abstand durch die Öffnung aussteigen.

Was sollte man tun, wenn man von aussen sieht, dass ein Bus brennt?

Wenn Sie einen Brand von aussen beobachten, also als Zuschauer oder als Passant auf der Strasse, ist das Wichtigste: Als Erstes immer Polizei und Feuerwehr alarmieren. Wenn anschliessend die Möglichkeit besteht, zum Beispiel wenn man im eigenen Auto einen Feuerlöscher hat, kann man versuchen, den Brand zu bekämpfen. Voraussetzung ist allerdings, dass sich die Situation so einschätzen lässt, dass keine Gefahr für die eigene Person besteht und man keinen Schaden davonträgt.

Das Gespräch führte Salvador Atasoy.