«Verkehr 45» Rösti: «Gutachten bietet eine sehr gute Vorlage»

Autor: 

09.10.2025, 14:30

  • Ein neues Gutachten der ETH Zürich im Auftrag des Bundes zeigt, welche Projekte im Schweizer Verkehr bis 2045 priorisiert werden sollen.
  • Die ETH rät dem Bund sich beim Ausbau auf Schlüsselprojekte, also grosse und wichtige Projekte zu konzentrieren, das schaffe den grössten Mehrwert.
  • Verkehrsminister Albert Rösti informiert nun über das weitere Vorgehen.

Themen in diesem Liveticker

  • Medienkonferenz zu Ende
  • Keine gesonderte Aufarbeitung in Gang
  • Die Verkehrsachse Genf/St.Gallen
  • Mantelerlass kein politischer Kniff
  • Werden Sie eine Variante mit 24 Milliarden Franken bringen?
  • Fragerunde beginnt
  • Albert Rösti: In Zukunft braucht es erhebliche Investitionen
  • Nur eine Vernehmlassungsvorlage
  • 9 Milliarden Franken für die Nationalstrassen
  • «Bis zu 24 Milliarden können zur Verfügung gestellt werden»

SRF 4 News, 9.10.2025, 13 Uhr

