Am Gotthard-Südportal hatte sich am Nachmittag zwischen Giornico und Airolo TI ein zwölf Kilometer langer Stau gebildet, um 20:50 Uhr betrug er noch 5 Kilometer.

Reisende müssen noch eine Wartezeit von 45 Minuten in Kauf nehmen.

Der Touring-Club der Schweiz (TCS) empfahl Reisenden nach Zürich die Fahrt via San Bernardino-Tunnel.

Pünktlich zum Ende der Sommerferien staute es vom Süden her in Richtung Norden. Den grössten Zeitverlust hatten die Autofahrerinnen und Autofahrer vor dem Gotthard-Südportal. Doch auch auf der empfohlenen Alternativroute via A13 und den San Bernardino-Tunnel mussten die Ferienrückkehrerinnen und Rückkehrer Geduld aufbringen.

Noch bis zum 24. August wird mit Stau an Wochenenden gerechnet

Bereits am Samstag hatte sich der Verkehr vor dem Südportal des Gotthard-Strassentunnels während mehrerer Stunden auf einigen Kilometern Länge gestaut. Bis zu elf Kilometer lang war die Kolonne am Mittag in der Leventina im Tessin. Für Reisende in Richtung Norden ergab das einen Zeitverlust von bis zu einer Stunde und 49 Minuten.

Der TCS rechnet in seinen Verkehrsprognosen für diesem Sommer mit sehr starkem Rückreiseverkehr an den August-Wochenenden. Noch bis zum 23./24. August dürfte es demzufolge bei Airolo an Samstagen und Sonntagen zu langen Staus kommen.

Legende: Auf der A13 bei Rothenbrunnen, GR, standen die Fahrzeuge zwischenzeitlich eine halbe Stunde im Stau. SRF

Die Staus dürften mit den Sommerferien zu tun haben, die im In- und Ausland da und dort zu Ende gehen. Der Unterricht beginnt in gut einem Dutzend Kantone am kommenden Montag in allen oder in einem Teil der Schulen wieder.