Am Gotthard-Südportal hat sich am Nachmittag zwischen Giornico und Airolo TI ein zwölf Kilometer langer Stau gebildet.

Reisende mussten eine Wartezeit von bis zu zwei Stunden in Kauf nehmen.

Auch andernorts in der Schweiz kommt es zu Stau.

Pünktlich zum Ende der Sommerferien staut es vom Süden her in Richtung Norden. Den grössten Zeitverlust hatten die Autofahrerinnen und Autofahrer vor dem Gotthard-Südportal. Doch auch auf der empfohlenen Alternativroute via A13 und den San Bernardino-Tunnel mussten die Ferienrückkehrerinnen und Rückkehrer Geduld aufbringen.

Weitere Verkehrsüberlastungen

Doch auch auf anderen Strecken ist Geduld gefragt: Zwischen Rothenbrunnen und Reichenau stockt der Verkehr in Richtung Chur – 20 Minuten länger dauert die Durchreise. Bei Bellinzona dauert es nordwärts rund 15 Minuten länger und auch nach dem San Bernardino-Tunnel ist der Verkehr gemäss TCS überlastet.

Legende: Auf der A13 bei Rothenbrunnen, GR, stehen die Fahrzeuge rund 30 Minuten im Stau. SRF

Auf der A2 vor dem Gotthard-Nordportal bildet sich ebenfalls auf einer Länge von drei Kilometern ein Stau. Die Wartezeit beträgt 30 Minuten.