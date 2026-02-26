Das Präsidium der SP Schweiz wird noch länger von Cédric Wermuth allein geführt.

Mattea Meyer, seine Kollegin im Co-Präsidium, wird an der bevorstehenden Frühjahrssession des Parlaments nicht teilnehmen. Das bestätigte Cédric Wermuth gegenüber Radio SRF.

Ende letzten Jahres hatte Mattea Meyer ihre Erschöpfung öffentlich gemacht und sich eine Auszeit genommen.

Meyer hatte im Dezember auch die Wintersession verpasst. Ob und wann die Nationalrätin und SP-Co-Präsidentin in ihre politischen Ämter zurückkehrt, bleibt offen.

Legende: Meyer ist seit 2020 Co-Präsidentin der SP Schweiz. Keystone/GIAN EHRENZELLER

Cédric Wermuth geht davon aus, dass sie ihre Arbeit wieder aufnehmen werde. In der Parteileitung soll sich nichts ändern.

