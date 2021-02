Wie ist es möglich, dass ein Arzt trotz monatelanger Behandlung mit dem Timewaver einen Krebs nicht entdeckt? Manfred Doepp sagt, der Timewaver sei nicht gedacht für die Behandlung und Erkennung von Krebs. «Denn der Krebs ist ein Symptom, das am Ende einer langen Ursachenwirkungskette auftaucht.» Nur die «seelischen und die körperlichen Hintergründe» würde er erkennen.

«Kassensturz» kritisiert, dass der Arzt B. schulmedizinische nie untersucht hat. Dies sei auch nicht nötig, sagt Manfred Doepp dem «Kassensturz». Erkenntnisse aus der Anamnese, Erfahrung und sein klinischer Blick würden genügen: Denn sein klinischer Blick sei exzellent. «Das wurde mir über alle 50 Jahre, die ich tätig bin, immer wieder bestätigt.»

Manfred Doepp sagt, er habe nie gewusst, dass sein Patient ein Krebsleiden habe. Er ist der Meinung, dass dies zum Zeitpunkt seiner ersten Behandlung auch nicht der Fall war.

Zum Vorwurf von Professor Thomas Cerny, es sei «kriminell», wie Manfred Doepp seinen Patienten behandelt habe, was möglicherweise eine erfolgreiche Behandlung verunmöglicht hat, sagt Manfred Doepp, er habe erst im Dezember vom Krebs erfahren. Er hätte ihn sonst zu einem Spezialisten geschickt, was er in solchen Fällen sonst mache.