In der Nacht auf heute hat es vielerorts geschneit.

Im Flachland werden 0 und 20 Zentimeter Neuschnee erwartet, mit Schwergewicht im Westen der Schweiz, teilt SRF Meteo mit.

Dies führt zu Verkehrsproblemen. Im Kanton Bern kam es bereits zu rund hundert Unfällen.

Weisse Pracht am 9. Dezember 2022

1 / 8 Legende: Bern Patrick Balzli 2 / 8 Legende: Buochs in Nidwalden zvg 3 / 8 Legende: Engelberg Paul Schmidlin 4 / 8 Legende: Genf Keystone/Salvatore Di Nolfi 5 / 8 Legende: Zürich Oerlikon zvg 6 / 8 Legende: Krattigen in Bern Çornelia Häfliger 7 / 8 Legende: Schaffhausen srf 8 / 8 Legende: Genf Keystone/ Salvatore Di Nolfi

Wer heute Morgen aus dem Fenster schaute, hatte ein weisses Erwachen. Vor dem Fenster tanzten kleine Schneeflocken und auf den Strassen und in den Gärten lag ein Schaum Schnee. Der Winter ist in der Schweiz eingekehrt und dies noch vor Weihnachten.

Führte der Schnee beim Aufstehen für einen Freudenmoment, so war dieser bereits auf der Strasse weg. In mehreren Orten in der Schweiz kam es zu Verkehrsproblemen. Im Kanton Bern gab es bis 11:30 Uhr knapp hundert Unfälle im Strassenverkehr. Sieben Personen haben sich nach ersten Erkenntnissen dabei leicht verletzt, wie die Kantonspolizei Bern der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

Mit dem ersten Schnee des Dezembers im Flachland ereigneten sich auf den Berner Strassen mehr Verkehrsunfälle als üblich. «Das ist auf die winterlichen Strassenverhältnisse zurückzuführen», bestätigte die Berner Kantonspolizei. Am stärksten betroffen war die Region Seeland, Berner Jura mit knapp dreissig Unfällen zwischen 4.00 Uhr und 8.00 Uhr.

Auch in Roggliswil in Luzern führte der Schnee im Flachland zu einem Verkehrsunfall. Ein Lieferwagen kam von der Fahrbahn ab und schlitterte rund 20 Meter über einen Abhang hinunter. Fahrer und Beifahrer kamen ohne grössere Verletzungen davon.

Bis zu 15 Zentimeter Neuschnee

Der meiste Schnee ist im Westen unseres Landes gefallen. In Genf wurden am Morgen 6 Zentimeter Neuschnee gemessen, in Freiburg waren es sogar 15 Zentimeter, so SRF Meteo. Im Tagesverlauf werden die Schneefälle seltener.

Doch auch in der Deutschschweiz fiel der Schnee – beispielsweise 5 Zentimetern Neuschnee in Koppigen (BE). Östlich von Zürich blieben die Schneemengen aber meist sehr bescheiden, so gab es in Frauenfeld nur zwei Zentimeter, in Glarus und Chur wurde kein Schnee gemessen.

Am Wochenende geht es mit Schneefall weiter, und es kommen im Flachland unterhalb von 600 Meter teilweise nochmals 0 bis maximal 10 Zentimeter dazu.

In den Bergen fallen am Freitag 5 bis 30 Zentimeter Neuschnee. 30 Zentimeter Neuschnee werden speziell im Westen oberhalb von 1500 Metern erwartet. Das heisst in den westlichen Alpen, in den Waadtländer Alpen, im Berner Oberland und zum Teil auch im Wallis. Je weiter man nach Osten geht, desto weniger Schnee wird fallen.

In der Schweiz kommen Eistage

In der Schweiz fallen in den nächsten Tagen die Temperaturen. Am Samstag liegen sie noch um die zwei Grad. Doch schon ab dem Sonntag fällt das Thermometer unter null Grad. Dies wird noch nicht überall im Flachland der Fall sein. Aber im östlichen Mittelland sind die Temperaturen dann den ganzen Tag unter dem Gefrierpunkt. Am Montag und Dienstag gibt es verbreitete Eistage mit minus 3 Grad im Mittelland.

Dank der Eistage bleibt der Schnee vorerst auch liegen, voraussichtlich bis am Mittwoch. Am Sonntag gehen im Osten und an den östlichen Bergen letzte Schneeschauer nieder, sonst wird es sonniger. Ob sich zur Wochenmitte wieder milderes Wetter durchsetzt, ist noch offen. Offen bleibt auch, ob es in 14 Tagen weisse Weihnachten geben wird. Laut SRF Meteorologe Felix Blumer stehen dieses Jahr die Chancen aber besser als in anderen Jahren.