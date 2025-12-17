Im östlichen Sarneraatal im Kanton Obwalden lebt ein Wolfsrudel.

Vier Wölfe sind Mitte Dezember in eine Fotofalle getappt, wie das Amt für Wald und Landschaft des Kantons Obwalden mitteilte.

Damit sei erstmals ein Wolfsrudel im Kanton Obwalden bestätigt.

Bereits im Februar hatte der Kanton über eine Wölfin und einen Wolf in diesem Gebiet informiert. Nach mehreren Monaten ohne neue Hinweise zeigte nun eine aktuelle Aufnahme der Wildhut: Mindestens zwei erwachsene Tiere und ein Jungwolf bilden das neue Klein-Melchtal-Rudel. Beim vierten Tier ist laut dem Kanton Obwalden noch offen, ob es ein weiterer Jungwolf oder ein erwachsenes Tier ist.

Legende: Am 13. Dezember tappten im östlichen Sarneraatal die Wölfe in eine Fotofalle. Kanton Obwalden AWL

Ein Rudel gilt laut wissenschaftlicher Definition als nachgewiesen, wenn mindestens drei Wölfe zusammen beobachtet werden. Zur Klärung von Herkunft und Verwandtschaft untersucht die Universität Lausanne derzeit DNA-Proben. Der Kanton ruft die Nutztierhalter auf, ihre Tiere gut zu schützen. Wolfssichtungen sollen der kantonalen Wildhut gemeldet werden.