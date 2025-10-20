Legende: Journalistinnen und Journalisten in Schafisheim AG. Hier fand die Verhandlung des Bezirksgerichts Lenzburg 2018 statt. Keystone/Ennio Leanza

Am 21. Dezember 2015 klingelt ein Mann bei einem Haus im aargauischen Rupperswil. Er gibt sich als Schulpsychologe aus und wird von der 48-jährigen Mutter eingelassen. Im Haus trifft er auf ihre beiden Söhne und die Freundin des älteren Sohnes.

Der Mann bedroht den jüngeren Sohn mit einem Messer und zwingt die Mutter, ihren anderen Sohn und dessen Freundin zu fesseln. Anschliessend schickt er die Frau zu verschiedenen Banken, um Geld abzuheben.

Täter war geständig

Nach ihrer Rückkehr wird auch die Mutter gefesselt. Der mutmassliche Täter missbraucht in einem separaten Raum den 13-jährigen Jungen, bevor er im Anschluss alle vier Opfer tötet. Dann legt er Feuer.

Die Polizei setzt eine 40-köpfige Sonderkommission ein und kann den Täter im Mai 2016 fassen. Die Behörden hatten für Hinweise die rekordhohe Belohnung von 100'000 Franken ausgesetzt, allerdings ohne Erfolg. Der Vierfachmord von Rupperswil gilt als eines der brutalsten Verbrechen in der Schweizer Kriminalgeschichte.

Der geständige Täter hat die lebenslängliche Freiheitsstrafe akzeptiert. Er wird nach der Freiheitsstrafe ordentlich verwahrt. Diese Verwahrung wird periodisch überprüft.