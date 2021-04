Die Vogelgrippe ist eine Viruserkrankung der Vögel, die durch das Influenza-A-Virus H5N1 hervorgerufen wird. Sie ist wie alle anderen durch Influenza-Viren verursachten Geflügelkrankheiten bei in Gefangenschaft gehaltenen Vögeln und bei Wildvögeln in zahlreichen Ländern eine anzeigepflichtige Tierseuche. In Einzelfällen sind die Viren auf Säugetiere und Menschen übertragen worden.

In Deutschland wurde das Virus der aviären Influenza (Vogelgrippe) des Subtyps H5N8 in zahlreichen Geflügelhaltungen nachgewiesen, wie das Bundesamts für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) am letzten Freitag mitteilte. Das Virus sei nach heutigem Kenntnisstand für den Menschen ungefährlich.