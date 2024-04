Bei schönstem Frühlingswetter startete am Samstag der Luzerner Stadtlauf. Mit 14'000 Teilnehmenden war die diesjährige Ausgabe ein voller Erfolg. Nur im Jubiläumsjahr 2017 habe der Anlass in Luzern noch mehr Laufbegeisterte angezogen, verrät Andreas Grüter, Geschäftsleiter des Luzerner Stadtlaufs.

«Wir sehen eine sehr erfreuliche Entwicklung und haben seit 2021 ein kontinuierliches Wachstum. Wir haben beim Luzerner Stadtlauf 20 Prozent mehr Teilnehmende als im Vorjahr.» Die Familien-Kategorien seien schon zehn Tage vor der Durchführung ausverkauft gewesen.

Veranstalter melden Rekordzahlen

Diese Tendenz sieht man nicht nur in Luzern. Auch der Zürich Marathon vom 13. April und der sogenannte 20km in Lausanne, der ebenfalls dieses Wochenende stattfand, verzeichneten Rekorde bei den Teilnehmenden. Und bald stattfindende Läufe wie der GP Bern haben bereits aussergewöhnlich viele Anmeldungen.

Diese Entwicklung beobachtet man auch bei Swiss Athletics. Nicht nur die Anmeldungen stiegen in die Höhe, sondern es nahm auch die Anzahl jener zu, die erfolgreich ins Ziel kommen, wie Marlis Luginbühl, Leiterin Running bei Swiss Athletics, erklärt.

«Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass Läuferinnen und Läufer weniger die Leistung in den Vordergrund stellen, als vielmehr das Erlebnis und die Gemeinschaft an Läufen suchen.» Das spreche dafür, dass die Teilnehmenden an den Volksläufen grosse Emotionen erlebten und wahrscheinlich zurückkommen würden.

Den Spass am Laufen fördern

Emotionen statt Leistung: Das stand auch im Zeichen des Luzerner Stadtlaufes, wie ein Augenschein vor Ort gezeigt hat. «Ich wollte einfach dabei sein, mitmachen und ans Ziel kommen», sagte ein junger Läufer kurz nach dem Zieleinlauf.

Und eine ältere Läuferin meinte: «Ich möchte einfach das Publikum, das uns supportet, geniessen. Und natürlich Spass haben.»

Das ist das Tolle am Laufsport. Man kann sich messen, wenn man will, aber man kann auch sehr viele Fun-Läufe machen.

Auch der ehemalige Profiläufer und Lauf-Coach Viktor Röthlin findet den Trend an Volksläufen positiv. «Das ist das Tolle am Laufsport. Man kann sich messen, wenn man will. Aber man kann auch sehr viele Fun-Läufe machen. Am Schluss geht es einfach darum, dass sich die Leute bewegen.»