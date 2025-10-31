Die linksliberale Partei D66 hat die Parlamentswahl in den Niederlanden gewonnen und dürfte dem Versuch einer Koalitionsbildung nachgehen.

D66 liege uneinholbar vorne, berichtete der Wahldienst der niederländischen Nachrichtenagentur ANP.

99 Prozent der Stimmen sind ausgezählt. 90'000 Briefwahlstimmen stehen noch aus.

Das offizielle Wahlergebnis steht also noch aus.

Seit der Wahlnacht vom Mittwoch war das Ergebnis unklar. Lange lag die linksliberale D66 gleichauf mit der Anti-Islam-Partei des Rechtspopulisten Geert Wilders. Nach Auszählung von rund 99 Prozent der Stimmen lag der Vorsprung von D66 bei rund 15'000 Stimmen.

Legende: So sehen Sieger aus: D66-Parteichef Rob Jetten. IMAGO / Robin Utrecht

Nach Angaben des ANP-Wahldienstes liegen die Demokraten 66 uneinholbar vorn. Die Partei hat auch Aussicht auf ein weiteres Restmandat und käme dann auf 27 der 150 Mandate im Parlament.

Wilders' Partei für die Freiheit (PVV) gewinnt 26 Sitze – ein deutlicher Verlust zur Wahl von 2023 als die Partei mit 37 Mandaten stärkste Kraft wurde.

Rund 90'000 Briefwahlstimmen stehen noch aus

Am Montag wird noch das Ergebnis der rund 90'000 Briefwahlstimmen erwartet. Nach der Prognose liegt dort auch D66 deutlich vorn.

Traditionell darf die Partei mit den meisten Stimmen auch als erste versuchen, eine Koalition zu bilden. Beste Aussichten für das Amt des Regierungschefs hat deswegen der D66-Spitzenkandidat Rob Jetten.

Wilders hat keine Option auf die Regierung. Alle grossen Parteien haben eine Zusammenarbeit mit ihm ausgeschlossen.

Vier Parteien für stabile Koalition nötig

Der 38 Jahre alte Jetten bekommt nun die Gelegenheit, eine Koalition zu bilden. Mögliche Partner sind die Christdemokraten und die rechtsliberale VVD. Allerdings ist noch eine vierte Partei für eine stabile Mehrheit nötig.

Die Wahl in den Niederlanden war nach dem vorzeitigen Aus der Koalition im Juni dieses Jahres nötig geworden. Diese Regierung aus vier Parteien galt als die am weitesten rechts stehende der niederländischen Geschichte.

Um die Koalition zu ermöglichen, hatte Wilders auf das Amt des Ministerpräsidenten verzichtet. Das übernahm stattdessen der parteilose frühere Spitzenbeamte Dick Schoof. Nach elf Monaten aber forcierte Wilders den Bruch.