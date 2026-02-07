Rekrut erkrankt an Meningitis – kein Wochenendurlaub für alle

Ein Rekrut der Kaserne Emmen ist aufgrund einer Meningitis-Infektion (Hirnhautentzündung) in der Nacht auf Samstag hospitalisiert worden.

Weitere 120 Rekrutinnen und Rekruten durften vorsorglich nicht in den Wochenendurlaub.

Die Kameradinnen und Kameraden des erkrankten Rekruten werden prophylaktisch mit Antibiotika behandelt, schrieb die Armee. Sie verbringen das Wochenende in der Kaserne, um mögliche weitere Ansteckungen einzugrenzen.

Legende: 120 weitere Rekrutinnen und Rekruten der Bodluv RS 33 werden mit Antibiotika behandelt. VBS/DDPS

Die Rekrutinnen und Rekruten werden medizinisch betreut und bei Bedarf wird ihnen psychologische Unterstützung bereitgestellt. Die Truppe befindet sich derzeit in der vierten Woche der Rekrutenschule für bodengestützte Luftverteidigung, wie es hiess.

In der Schweiz treten jährlich rund 60 Fälle schwerer bakterieller Meningitis auf, wie die Armee weiter mitteilte. Die Krankheit werde meist von Mensch zu Mensch über Tröpfcheninfektion übertragen, insbesondere bei engem Kontakt.