Das Kantonsparlament Neuenburg hat eine Frauenquote von 50 Prozent abgelehnt. Mit 55 zu 52 Stimmen.

Der entsprechende Vorstoss der SP und der Grünen verlangte, dass es im Neuenburger Grossrat künftig je 50 Sitze für Männer und 50 Sitze für Frauen geben sollte.

Die Massnahme hätte temporär für drei Legislaturperioden gelten sollen – also für 12 Jahre. Es solle sich in dieser Zeit eine positive Dynamik einstellen, hiess es im Vorschlag. Neuenburg wäre der erste Kanton gewesen, der im Parlament eine solche Quote eingeführt hätte.

Eigentlich hätte die Linke im Parlament eine Mehrheit – das Anliegen hätte also durchaus Chancen gehabt. Gescheitert ist es, weil sich die Partei der Arbeit dagegen stellte.