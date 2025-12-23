Ex-Oberst Jacques Baud will die von der EU gegen ihn verhängten Sanktionen anfechten.

Dem ehemaligen Mitarbeiter des Nachrichtendienstes des Bundes wird Verbreitung prorussischer Propaganda vorgeworfen.

Bauds Anwälte wollen sich direkt an den Rat der Europäischen Union (EU) wenden.

Er werde auch Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) einreichen, sagte Baud auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Legende: War bis in die oberste Etage der Schweizer Regierung vernetzt: Jacques Baud (Mitte) neben alt Bundesrätin Simonetta Sommaruga (links) und der damaligen St. Galler Regierungsrätin Karin Keller-Sutter. Sie trafen sich anlässlich des Forums «Innere Sicherheit» des Verbands Schweizerischer Polizeibeamter (VSPB) im 2011. KEYSTONE / Peter Schneider

Der in Brüssel lebende ehemalige Mitarbeiter des Nachrichtendienstes des Bundes (NDB) gab an, am Montag einen Anruf der Schweizer Botschafterin in Den Haag erhalten zu haben. «Sie hat mir lediglich Links zu der EU-Seite weitergeleitet, die sich mit diesen Sanktionen und den Beschwerdeverfahren im Allgemeinen befassen und die ich bereits kannte. Aber sie hat mir keine Informationen darüber gegeben, was die Schweiz tut oder zu tun gedenkt», sagte Baud.

Am Montag hatte das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) der «Neuen Zürcher Zeitung» gegenüber gesagt, es werde sich bei den zuständigen Behörden über die Rechtsmittel erkundigen, die Baud zur Verfügung stehen, um die Sanktionsentscheidung der EU anzufechten. Diese wurden von Brüssel am 15. Dezember gegen Baud erlassen. Allerdings übernimmt die Schweiz diese Sanktionen nicht.

Der siebzigjährige «strategische Analyst» ist «regelmässig» Gast in prorussischen Fernseh- und Radioprogrammen, wie es in der EU-Durchführungsverordnung heisst. Baud habe beispielsweise die Ukraine bezichtigt, die russische Invasion selbst herbeigeführt zu haben, um der Nato beizutreten.

Der Westschweizer helfe durch seinen Einsatz von Informationsmanipulation und durch seine Einflussnahme, die Stabilität oder die Sicherheit in der Ukraine zu untergraben oder zu bedrohen, hiess es weiter.

Bücher über Putin und «Operation Z»

Baud hat Bücher über den russischen Präsidenten Wladimir Putin und dessen «Operation Z», die als «militärische Spezialoperation» bezeichnete russische Vollinvasion der Ukraine, geschrieben. Dies mit dem Anspruch, die aus seiner Sicht wahren Hintergründe aufzudecken.

Der von Putin nach wenigen Tagen erwartete Sieg über das südliche Nachbarland blieb allerdings aus. Der verlustreiche Krieg dauert inzwischen schon knapp vier Jahre, ohne dass Russland seine Kriegsziele in der Ukraine erreicht hat.

Neben Baud sanktionierte die EU elf weitere Personen sowie eine russische Streitkräfteeinheit und eine Propagandagruppe wegen destabilisierender Aktivitäten. Derzeit listet die Verordnung 59 Personen und 17 Organisationen auf wegen «destabilisierender Aktivitäten Russlands».

