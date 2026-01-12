Die Waadtländer Staatsrätin Valérie Dittli wird in einem Bericht des Grossen Rates kritisiert.

Die Untersuchung spricht von «Misstrauen gegenüber der Verwaltung» und teils «illegalen Forderungen».

Der Untersuchungsbericht des Waadtländer Grossen Rates fällt ein hartes Urteil über die frühere Finanzdirektorin. Der Bericht deckt «mangelhaftes Management, Misstrauen gegenüber der Verwaltung und unzureichend begründete Entscheidungen» auf.

Legende: Die Delegation der Aufsichtsbehörden hat die Untersuchung zu den Problemen innerhalb des Finanzdepartements durchgeführt. Dieses wurde früher von Dittli geleitet. Keystone / Cyril Zingaro (12.01.2026)

Diese Probleme hätten «die institutionelle Funktionsweise geschwächt und das Personal beeinträchtigt», so die Delegation der Aufsichtsbehörden, die die Untersuchung zu den Problemen innerhalb des Finanzdepartements durchgeführt hat.

Untersuchung nach kritischem Expertenbericht

Die Delegation war im März eingesetzt worden, um Klarheit über einen anderen Bericht des unabhängigen Experten Jean Studer zu erhalten. Auch dieser hatte mehrere Missstände innerhalb der Waadtländer Steuerbehörde festgestellt.

Die Delegation beschreibt eine Staatsrätin, die für solche Aufgaben «unzureichend vorbereitet» war, sowie Kommunikationsprobleme und «unangemessene» oder sogar «illegale Forderungen».