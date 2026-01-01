In Crans-Montana VS ist während einer Neujahrsfeier ein grosses Feuer ausgebrochen.

Es habe mehrere Tote und Verletzte gegeben, teilte die Polizei.

Die genaue Anzahl der Toten und Verletzten ist unklar.

Nach einer Explosion in der Nacht ist laut Polizeiangaben in der Bar «la Constellation» ein Feuer ausgebrochen. Die Explosion habe sich gegen 1.30 Uhr ereignet. Die Ursache sei noch unbekannt.

Die Polizei spricht in ihrer Medienmitteilung von einem «schwerwiegenden Vorfall». Mehr als hundert Personen hielten zum Zeitpunkt der Explosion im Lokal auf, sagte Gaëtan Lathion, Sprecher der Walliser Kantonspolizei, am Morgen zur Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Die Kantons- und Stadtpolizei, die Feuerwehr und mehrere Helikopter sind am Ort des Geschehens im Einsatz. Am frühen Morgen sei die Situation unter Kontrolle gewesen, sagte der Sprecher.

Das betroffene Gebiet wurde von den Behörden vollständig gesperrt und ein Überflugverbot über Crans-Montana verhängt. Für Familienmitglieder und Angehörige der Opfer wurde eine Helpline unter der Telefonnummer «084 811 21 17» in Betrieb genommen.

Ein Arzt der Rega erklärte gegenüber dem Westschweizer Radio und Fernsehen RTS, dass Spitäler in der Romandie mit schweren Verbrennungen zu kämpfen hätten. Der Arzt rufe die Bevölkerung dazu auf, Solidarität zu zeigen und am 1. Januar riskante Aktivitäten zu vermeiden. Gemäss RTS hat die Walliser Kantonspolizei für 10 Uhr eine Medienkonferenz anberaumt.