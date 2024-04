Ein Armeeangehöriger ist am Dienstagvormittag bei einem Schiessunfall auf dem Waffenplatz Bremgarten (AG) verstorben.

Wie die Armee mitteilt, löste sich ein Schuss aus einem Sturmgewehr. Der Grund dafür ist noch unklar.

Die Militärjustiz hat eine Untersuchung eingeleitet.

Am Dienstagvormittag, kurz nach 9 Uhr, hat sich bei einer Übung einer Rekrutenschule auf dem Waffenplatz Bremgarten (AG) ein Schiessunfall ereignet. Aus derzeit noch ungeklärten Gründen löste sich laut der Schweizer Armee in einem Militärfahrzeug ein Schuss aus einem Sturmgewehr und traf einen Absolventen der Rekrutenschule am Kopf. Nach einer medizinischen Erstversorgung sei der Mann mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen worden, wo er am Vormittag verstorben sei.

1 / 3 Legende: Der Unfall hat sich kurz nach 9 Uhr am Dienstagmorgen ereignet. SRF/BRK News 2 / 3 Legende: Die Zufahrt zum Waffenplatz in Bremgarten (AG) ist abgesperrt. SRF/BRK News 3 / 3 Legende: Kameraden und Angehörige werden betreut, eine Untersuchung ist eingeleitet. SRF/BRK News

Die Rekrutenschule befindet sich aktuell in der 15. Ausbildungswoche in der Verbandsausbildung. Wie die Armee mitteilt, seien die Angehörigen informiert. Sie würden wie die Kameraden des Verstorbenen von Care-Teams betreut. Die Armeeführung sprach den Angehörigen ihr Beileid aus.

Zu einem Schiessunfall in der Armee ist es zuletzt im vergangenen Juni in Gossau (SG) gekommen, damals wegen einer unbeabsichtigten Schussabgabe, wie es hiess. Drei Personen einer Unteroffiziersschule wurden dabei verletzt und mussten sich in ärztliche Behandlung begeben.