Die Generationenwahl

Gleich bei mehreren Parteien treten mehr Junge zur Wahl an denn je. Dies gilt sowohl für die SVP wie für die SP, aber etwa auch für die Grünen. Links-grün verzeichnet zudem einen Rekord an Senioren-Listen und Anzahl kandidierender Senioren. Eine illustre Seniorenliste gibt es bei der SVP Zürich rund um Milieu-Anwalt Valentin Landmann, und im Aargau tritt eine parteiunabhängige Seniorenliste, angeführt vom bisherigen SVP-Nationalrat Maximilian Reimann, an. Auch bei CVP und GLP gibt es Seniorenlisten.