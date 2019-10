Grafik Wahlen

Alle bisherigen Nationalrätinnen und Nationalräte im Baselbiet sind wiedergewählt

Bei der Sitzverteilung gibt es keine Verschiebungen

Die Grünen und die GLP legen stark zu

SVP, CVP und FDP verlieren Wählerstimmen

Grafik Wahlen

Die Baselbieter Nationalratsdelegation bleibt gleich, alle sieben Bisherigen schaffen die Wiederwahl: Eric Nussbaumer (SP), Maya Graf (Grüne), Sandra Sollberger, Thomas de Courten (beide SVP), Samira Marti (SP), Daniela Schneeberger (SVP) und Elisabeth Schneider-Schneiter (CVP).

Obenaus schwang Eric Nussbaumer (SP) mit 29'593 Stimmen, gefolgt von Maya Graf (Grüne) mit 27'141 Stimmen und Sandra Sollberger (SVP) mit 25'653 Stimmen. Thomas de Courten (SVP) landete auf dem vierten Platz mit 24'498 Stimmen, gefolgt von Samira Marti (SP) mit 22'993 Stimmen und Daniela Schneeberger mit 19'071 Stimmen. Elisabeth Schneider-Schneiter (CVP) erreichte 13'707 Stimmen. Die Wahlbeteiligung betrug 42,56 Prozent.

Resultat entspricht Prognosen

Dass allen Bisherigen die Wiederwahl gelingt, war kein Selbstläufer. Elisabeth Schneider-Schneiter (CVP) konnte sich zum Beispiel einer Wiederwahl lange Zeit nicht ganz sicher sein und das trotz ihrer Bekanntheit, die sie bei den letzten Bundesratswahlen erlangt hat. Schneider-Schneiter wurde bei den letzten Wahlen vor vier Jahren nämlich nur ganz knapp wiedergewählt. Dank einer neuen Listenverbindung in der Mitte mit GLP, BDP und EVP konnte Schneider-Schneiter nun aber deutlich entspannter in den Wahlsonntag gehen.

Alle sieben Nationalräte schaffen die Wiederwahl Bild 1 / 7 Legende: Die Grüne Maya Graf war 2012/13 Präsidentin des Nationalrats. Sie kandidierte für National- und Ständerat und hat auch gute Chancen auf eine Wahl ins «Stöckli». Keystone Bild 2 / 7 Legende: Auch Daniela Schneeberger (FDP) kommt wie Maya Graf aus dem Oberbaselbiet und auch sie will in den Ständerat. Keystone Bild 3 / 7 Legende: Eric Nussbaumer (SP) hat sich in Bern einen Namen als Energiepolitiker gemacht. Auch er tritt zur Ständeratswahl an, scheiterte im Baselbiet schon mal als Regierungsratskandidat. Keystone Bild 4 / 7 Legende: Elisabeth Schneider-Schneiter (CVP) ist schweizweit bekannt durch ihre Bundesratskandidatur. Dank einer Listenverbindung in der Mitte konnte sie entspannter in den Wahlsonntag als vor vier Jahren. Keystone Bild 5 / 7 Legende: Auch sie trat nochmal: SVP-Nationalrätin Sandra Sollberger aus Bubendorf. Keystone Bild 6 / 7 Legende: Thomas de Courten (SVP) stellte sich im Frühling 2019 zur Wahl in die Baselbieter Regierung und scheiterte gegen SP-Kandidatin Kathrin Schweizer. Die Wiederwahl in den Nationalrat schaffte er problemlos. Keystone Bild 7 / 7 Legende: Samira Marti (SP) ist mit 25 die jüngste Nationalrätin. Sie rückte im letzten Jahr für die langjährige SP-Parlamentarierin Susanne Leutenegger Oberholzer nach. Keystone

Als sicherer galt dagegen die Wiederwahl der SVP-Kandidaten Thomas de Courten und Sandra Sollberger. Gesetzt als Bisherige und auch hier aufgrund der Wählerstärken ihrer Parteien sind ebenfalls Samira Marti (SP), Eric Nussbaumer (SP), Daniela Schneeberger (FDP) und Maya Graf (Grüne).

Spannung wegen Ständeratswahl

Graf, Schneeberger und Nussbaumer kandidierten jedoch nicht nur für den Nationalrat, sondern traten auch bei den Ständeratswahlen gegeneinander an. Dort konnte sich im ersten Wahlgang niemand durchsetzen und es kommt zu einem zweiten Wahlgang - voraussichtlich zwischen Maya Graf und Daniela Schneeberger, die bei dieser Wahl am meisten Stimmen erhielten. Dadurch wird es interessant für die Nachrückenden auf den jeweiligen Listen. Bei einer Wahl von Daniela Schneeberger würde innerhalb der FDP Saskia Schenker nachrücken, schafft es Maya Graf in den Ständerat, würde Florence Brenzikofer den Sitz innerhalb der Grünen erben.

Frauenwahl im Baselbiet

Im Kanton Baselland bleibt nicht nur die Sitzverteilung dieselbe wie bei der letzten Legislatur, auch der Frauenanteil bleibt gleich hoch. Wie schon 2015 werden fünf der sieben Baselbieter Sitze im Nationalrat von Frauen bekleidet. Da auch im Ständerat erstmals eine Frau das Baselbiet vertreten wird, darf durchaus von einer Frauenwahl gesprochen werden.