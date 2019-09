Beim öffentlichen Wahlpodium in Liestal wurden die Unterschiede der verschiedenen Kandidatinnen deutlich.

Das Interesse war gross beim gemeinsamen Wahlpodium des Regionaljournal Basel und der Zeitung «bz». Im gut gefüllten Saal des Kulturhotel Guggenheim in Liestal trafen Maya Graf (Grüne), Eric Nussbaumer (SP), Daniela Schneeberger (FDP) und Elisabeth Augstburger (EVP) aufeinander.

Umstrittene Flugticket-Abgabe

Die unterschiedlichen Positionen der Kandidatinnen zeigten sich beispielsweise beim Klimaschutz. Die bürgerliche Kandidatin Daniela Schneeberger machte deutlich, dass eine Abgabe auf Flugtickets ihrer Meinung nach nicht viel bringt. «Die Eigenverantwortung steht für mich im Vordergrund und nicht Verbote. Man muss zusammen mit der Wirtschaft nach einer geeigneten Lösung finden.»

Maya Graf (Grüne) widersprach: «Solche Aussagen erinnern mich an die letzten zwanzig Jahre. Egal, was man für Vorschläge machte, immer hiess es, dass es jetzt gerade nicht möglich sei. So kommen wir einfach nicht weiter.»

Individuelle Vorschläge

Thema war aber auch das Verhältnis zur EU. Der als «EU-Turbo» bekannte SP-Nationalrat Eric Nussbaumer machte sich für ein baldiges Rahmenabkommen stark. «Es ist eine Illusion zu meinen, dass es ohne ein Rahmenabkommen weiterhin den bilateralen Weg gibt. Und ein Scheitern dieses Weges wäre das Schlimmste, was dem Kanton Baselland und der Region passieren könnte.»

Bild 1 / 3 Legende: FDP-Kandidatin Daniela Schneeberger mit Ko-Moderator Bojan Stula von der bz. bz/Juri Junkov Bild 2 / 3 Legende: Eric Nussbaumer (SP) argumentiert, Maya Graf hört zu. bz / Juri Junkov Bild 3 / 3 Legende: Die Kandidatin der EVP: Elisabeth Augstburger. bz / Juri Junkov

Im Unterschied zu Nussbaumer, Graf und Schneeberger ist die Aussenseiter-Kandidatin Elisabeth Augstburger (EVP) nicht im Nationalrat. Sie fiel unter anderem mit ungewöhnlichen Lösungsvorschlägen auf. Zum Beispiel beim Thema Senkung der Krankenkassenprämien. «Wenn wir uns alle mehr bewegen und gesünder leben, müssen wir auch weniger ins Spital. Das kann auch zur Lösung beitragen», meinte sie.