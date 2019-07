Säckelmeister Ruedi Eberle will für die SVP in den Nationalrat

SVP-Politiker Ruedi Eberle kandidiert im Herbst für den Nationalrat. Seit 2018 ist der 52-Jährige Finanzdirektor des Kantons Appenzell Innerrhoden. Seine politische Laufbahn startete er aber bereits früher: 2003 wählte ihn die Bezirksgemeinde zum stillstehenden Hauptmann des Bezirks Gonten und gleichzeitig zum Mitglied des Innerrhoder Grossen Rats.

Von 2007 bis 2017 führte Eberle den Bezirk Gonten als regierender Hauptmann. Zudem präsidierte er das Kantonsparlament im Amtsjahr 2009/2010.

Seine Schwerpunkte

Nun strebt er einen Sitz im Nationalrat an. Dort will er sich gemäss einer Medienmitteilung für die Interessen von Appenzell Innerrhoden, der Ostschweiz sowie für seine Schwerpunktthemen Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und ein selbstbewusstes Verhältnis der Schweiz zu Europa einsetzen.

Doppelmandat hat Tradition

Das Amt als Finanzdirektor (Säckelmeister) will er auch im Falle einer Wahl in den Nationalrat weiter ausführen. Die direkte Verbindung von Regierung und Nationalrat habe in Innerrhoden Tradition und sei zum Vorteil des Kantons, sagt er.

Ruedi Eberle verfügt auch über Erfahrung als Unternehmer. Er ist Geschäftsführer des Golfplatzes Gonten.

Seit der Wahl von Daniel Fässler in den Ständerat an der diesjährigen Landsgemeinde ist der Innerrhoder Sitz im Nationalrat verwaist. Als erster sein Interesse am Sitz bekundet hat Martin Pfister von der SP.