FDP-Ständerat Ruedi Noser tritt im Herbst nicht mehr an. Die Bürgerlichen wollen den Sitz um jeden Preis verteidigen.

Acht Jahre lang hat das Duo Daniel Jositsch (SP) und Ruedi Noser (FDP) den Kanton Zürich im Ständerat vertreten. Nun aber kommt Bewegung in die Sache. Jositsch will eine weitere Amtszeit anhängen. Noser aber tritt bei den Ständeratswahlen im Oktober nicht mehr an. Das verspricht einen spannenden Wahlkampf.

Die FDP will ihren Sitz verteidigen und schickt dazu Regine Sauter ins Rennen. Die 57-Jährige ist seit bald acht Jahren Nationalrätin, zuvor sass sie für die FDP im Zürcher Kantonsrat. Zudem ist sie auch Direktorin der Zürcher Handelskammer. Dieses Amt gibt sie jedoch per Ende Jahr ab.

Ein Zweckbündnis zwischen den Bürgerlichen

Um die eigenen Chancen für den Ständeratssitz zu erhöhen, spannt die FDP bei den Wahlen mit der SVP zusammen. Es gehe um wahltaktische Überlegungen, erklärte der Präsident der Zürcher FDP, Hans-Jakob-Boesch, im Juni an deren Delegiertenversammlung: «Mit der SVP ist es ein Zweckbündnis.»

Kandidierende für den Ständerat aus dem Kanton Zürich

Bild 1 / 14 Legende: Daniel Jositsch (SP) sitz seit 2015 für Zürich im Ständerat. Der 58-Jährige will nicht nur seinen Sitz verteidigen, sondern schielt bereits weiter: Er tritt im Dezember für die Nachfolge von Alain Berset im Bundesrat an. Daniel Jositsch ist Rechtsprofessor und lebt in Stäfa. Keystone / Ennio Leanza Bild 2 / 14 Legende: Daniel Jositsch sind der Umweltschutz sowie der Ausbau des Sozialstaates wichtig. Beim Thema Law und Order politisiert der Rechtsprofessor am rechten Rand der SP. Smartvote Bild 3 / 14 Legende: Regine Sauter (FDP) ist seit 2015 im Nationalrat. Die 57-Jährige ist Direktorin der Zürcher Handelskammer, sowie Präsidentin von H+, dem nationalen Verband der Spitäler, Kliniken und Pflegeinstitutionen. Keystone / Alessandro Della Valle Bild 4 / 14 Legende: Wichtig ist Regine Sauter eine offene Aussenpolitik sowie eine liberale Wirtschaftspolitik. Smartvote Bild 5 / 14 Legende: Gregor Rutz (SVP) ist seit 2012 im Nationalrat. Der 50-Jährige hat eine Kommunikationsagentur und wohnt in der Stadt Zürich. Keystone / Anthony Anex Bild 6 / 14 Legende: Gregor Rutz liegt politisch klar auf SVP-Linie mit starker Gewichtung der liberalen Wirtschaftspolitik. SMARTVOTE Bild 7 / 14 Legende: Philipp Kutter (Die Mitte) ist seit 2018 im Nationalrat. Der 48-jährige Kommunikationsberater ist Stadtpräsident von Wädenswil. Keystone / Peter Klaunzer Bild 8 / 14 Legende: Philipp Kutter politisiert weder links noch rechts. Er setzt sich für eine offene Aussenpolitik ein. Smartvote Bild 9 / 14 Legende: Tiana Angelina Moser (GLP) ist seit 2007 Nationalrätin. Die 44-jährige Politik- und Umweltwissenschaftlerin ist Fraktionschefin der GLP im Bundeshaus. Keystone / Anthony Anex Bild 10 / 14 Legende: Zentrale Anliegen von Tiana Angelina Moser sind Umweltschutz und eine offene Aussenpolitik. Smartvote Bild 11 / 14 Legende: Daniel Leupi (Grüne) ist seit 2010 Mitglied der Zürcher Stadtregierung. Der 57-Jährige ist Finanzvorsteher der Stadt Zürich. Keystone / Peter Klaunzer. Bild 12 / 14 Legende: Daniel Leupi ist gegen eine harte Migrationspolitik. Er macht sich für einen ausgebauten Sozialstaat stark. Smartvote Bild 13 / 14 Legende: Nik Gugger ist seit 2017 im Nationalrat für die EVP, zuvor war er im Zürcher Kantonsrat. Der 53-jährige Unternehmer wohnt in Winterthur. Keystone / Peter Klaunzer Bild 14 / 14 Legende: Das Profil von Nik Gugger ist eingemittet. Umweltschutz ist für ihn etwas wichtiger als eine restriktive Finanzpolitik. Smartvote

Das Ziel sei, das bürgerliche Lager sowohl im National- als auch im Ständerat zu stärken. Beim Ständerat soll sich nach dem ersten Wahlgang diejenige Person zurückziehen, die weniger Stimmen erhalten hat.

Auch die SVP hat nämlich einen Kandidaten für die Ständeratswahlen nominiert und setzt mit Nationalrat Gregor Rutz ebenfalls auf ein bekanntes Aushängeschild. Der 50-Jährige ist Inhaber einer Agentur für Kommunikations- und Strategieberatung.

Wenn sich FDP und SVP im zweiten Wahlgang einigen können, holt ihre Kandidatin oder ihr Kandidat den Sitz.

Neben FDP und SVP versuchen jedoch weitere Parteien, einen Sitz in der kleinen Kammer zu erobern. Für die Grünliberalen soll es die 44-jährige Nationalrätin Tiana Angelina Moser richten. Für die Grünen Daniel Leupi, der 57-jährige Finanzvorsteher der Stadt Zürich.

Für die Mitte tritt Philipp Kutter an. Der 48-jährige Kommunikationsberater und Stadtpräsident von Wädenswil hatte im Februar einen schweren Skiunfall. Seither sind seine Beine und sein rechter Arm gelähmt. Dennoch hält er an seiner Ständeratskandidatur fest.

Der Unfall brachte ihm viel mediale Aufmerksamkeit. Gemäss einer ersten Umfrage liegt er weit vorne und könnte ein Wörtchen mitreden. Was eher überrascht, da die Mitte im Kanton Zürich mit 6 Prozent Wähleranteil eine Kleinpartei ist.

So positionieren sich die Aussenseiterinnen und Aussenseiter

1 / 3 Legende: Rita Maiorano will für die Partei der Arbeit in den Ständerat. Ein ausgebauter Sozialstaat sowie Umweltschutz sind für sie zentral. Smartvote 2 / 3 Legende: Sevin Senem Satan tritt ebenfalls für die Partei der Arbeit an. Smartvote 3 / 3 Legende: Peter Vetsch engagiert sich als Parteiloser für einen ausgebauten Umweltschutz. Smartvote

Die EVP schickt den 53-jährigen Nik Gugger erneut ins Rennen. Die Partei der Arbeit ihrerseits hat mit Rita Maiorano und Sevin Senem Satan zwei Frauen nominiert. Und auch drei parteilose Kandidaten treten an: Peter Vetsch und Bernhard Schmidt, der sich immer wieder kritisch gegen Wachstum geäussert hat. Jüngster Kandidat ist mit Jahrgang 1998 Jonathan Ravindran – alle wohl ziemlich chancenlos.

Bürgerliche können Sitz vermutlich verteidigen

Der bisherige SP-Ständerat Jositsch hat gute Chancen und könnte allenfalls sogar im ersten Wahlgang wiedergewählt werden, so die Einschätzung von Dominik Steiner, Zürich-Korrespondent von Radio SRF. Vorausgesetzt, die Diskussion um sein Vorpreschen bei der Nachfolge von Bundesrätin Simonetta Sommaruga habe ihm nicht zu sehr geschadet.

Für den Bundesrat interessiert sich Daniel Jositsch nach wie vor. Er hat erst gerade seine Kandidatur für die Nachfolge von Alain Berset bekannt gegeben. Jedoch steht vor der Bundesratswahl im Dezember zuerst die Wahl in den Ständerat am 22. Oktober an.

Legende: Die Schweizer Fahne weht am Balkon des Ständerats im Bundeshaus. Zu vier ordentlichen Sessionen finden der Stände- und der Nationalrat zusammen. Keystone / Alessandro Della Valle

Dann ist möglicherweise noch nicht alles klar, denn die Entscheidung um den zweiten Sitz wird ziemlich sicher in einem zweiten Wahlgang fallen. Und da ist noch vieles offen. Wobei das bürgerliche Lager gute Chancen hat: «Wenn sich FDP und SVP im zweiten Wahlgang einigen können, holt ihre Kandidatin oder ihr Kandidat den Sitz», sagt Steiner.

Sollten sich jedoch die Bürgerlichen auch im zweiten Wahlgang gegenseitig die Stimmen streitig machen, könnte davon Kutter oder allenfalls GLP-Kandidatin Moser profitieren.