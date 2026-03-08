Bislang sind zwei Kandidaturen offiziell bekannt: Jennifer Abderhalden (FDP) und Edgar Bischof (SVP). Kandidierende können sich bis am Wahltag melden.
Das ist Edgar Bischof
Edgar Bischof wohnt in Teufen, ist IT-Unternehmer und präsidiert den Hauseigentümerverband Appenzell Ausserrhoden. Politisch bringt er einen grossen Rucksack mit: Bischof war 15 Jahre lang im Kantonsrat und Parteipräsident der kantonalen SVP.
2015 verlor Bischof die parteiinterne Ausmarchung gegen David Zuberbühler. Edgar Bischof steht politisch für Finanzdisziplin, tiefe Steuern und weniger Bürokratie.
Das ist Jennifer Abderhalden
Jennifer Abderhalden aus Speicher tritt politisch als wirtschaftsfreundliche FDP-Politikerin mit sozialem und ökologischem Gewissen auf. Ihr Stil ist weniger laut und hart, sondern kompromissbereit.
Abderhalden ist Präsidentin der Ausserrhoder FDP und seit 2025 Kantonsrätin. Bereits 2019 wollte sie Nationalrätin werden. Sie forderte David Zuberbühler heraus, unterlag jedoch knapp.
