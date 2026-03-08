 Zum Inhalt springen

Wahlen Appenzell Ausserrhoden Wer kommt für Appenzell Ausserrhoden in den Nationalrat?

Nach dem Rücktritt von David Zuberbühler (SVP) ist der Ausserrhoder Nationalratssitz frei. Es kandidieren SVP und FDP.

08.03.2026, 07:15

Bislang sind zwei Kandidaturen offiziell bekannt: Jennifer Abderhalden (FDP) und Edgar Bischof (SVP). Kandidierende können sich bis am Wahltag melden.

Das ist Edgar Bischof

Edgar Bischof wohnt in Teufen, ist IT-Unternehmer und präsidiert den Hauseigentümerverband Appenzell Ausserrhoden. Politisch bringt er einen grossen Rucksack mit: Bischof war 15 Jahre lang im Kantonsrat und Parteipräsident der kantonalen SVP.

Porträt eines lächelnden Mannes in Anzug.
Legende: Edgar Bischof (SVP) sagt: «Zuerst müssen die Finanzen stimmen, dann kann man über mehr staatliche Leistungen diskutieren.» ZVG

2015 verlor Bischof die parteiinterne Ausmarchung gegen David Zuberbühler. Edgar Bischof steht politisch für Finanzdisziplin, tiefe Steuern und weniger Bürokratie.

Das ist Jennifer Abderhalden

Jennifer Abderhalden aus Speicher tritt politisch als wirtschaftsfreundliche FDP-Politikerin mit sozialem und ökologischem Gewissen auf. Ihr Stil ist weniger laut und hart, sondern kompromissbereit.

Lächelnde Person mit Brille im Anzug vor grauem Hintergrund.
Legende: Jennifer Abderhalden (FDP) sagt über sich selbst, dass sie eine Brückenbauerin ist, die mehrheitsfähige Lösungen sucht. ZVG

Abderhalden ist Präsidentin der Ausserrhoder FDP und seit 2025 Kantonsrätin. Bereits 2019 wollte sie Nationalrätin werden. Sie forderte David Zuberbühler heraus, unterlag jedoch knapp.

Abstimmungsdossier

Box aufklappen Box zuklappen
Grafik
Legende: SRF

News und Hintergründe zu den Abstimmungen vom 8. März 2026.

Regionaljournal Ostschweiz, 8.3.2026, 12:10 Uhr ; 

