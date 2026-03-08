Nach dem Rücktritt von David Zuberbühler (SVP) ist der Ausserrhoder Nationalratssitz frei. Es kandidieren SVP und FDP.

Wer kommt für Appenzell Ausserrhoden in den Nationalrat?

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen.

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen

Bislang sind zwei Kandidaturen offiziell bekannt: Jennifer Abderhalden (FDP) und Edgar Bischof (SVP). Kandidierende können sich bis am Wahltag melden.

Das ist Edgar Bischof

Edgar Bischof wohnt in Teufen, ist IT-Unternehmer und präsidiert den Hauseigentümerverband Appenzell Ausserrhoden. Politisch bringt er einen grossen Rucksack mit: Bischof war 15 Jahre lang im Kantonsrat und Parteipräsident der kantonalen SVP.

Legende: Edgar Bischof (SVP) sagt: «Zuerst müssen die Finanzen stimmen, dann kann man über mehr staatliche Leistungen diskutieren.» ZVG

2015 verlor Bischof die parteiinterne Ausmarchung gegen David Zuberbühler. Edgar Bischof steht politisch für Finanzdisziplin, tiefe Steuern und weniger Bürokratie.

Das ist Jennifer Abderhalden

Jennifer Abderhalden aus Speicher tritt politisch als wirtschaftsfreundliche FDP-Politikerin mit sozialem und ökologischem Gewissen auf. Ihr Stil ist weniger laut und hart, sondern kompromissbereit.

Legende: Jennifer Abderhalden (FDP) sagt über sich selbst, dass sie eine Brückenbauerin ist, die mehrheitsfähige Lösungen sucht. ZVG

Abderhalden ist Präsidentin der Ausserrhoder FDP und seit 2025 Kantonsrätin. Bereits 2019 wollte sie Nationalrätin werden. Sie forderte David Zuberbühler heraus, unterlag jedoch knapp.