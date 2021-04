Im Tessin haben am Sonntag Gemeindewahlen stattgefunden.

Aufgrund der Corona-Massnahmen verzögert sich die Auszählung. Um 19 Uhr lagen die Resultate aus 34 von 88 Kommunen vor.

Die neue Zusammensetzung der Tessiner Stadtregierungen wird erst für Montagmorgen, jene für die Stadtparlamente für Dienstagabend erwartet.

Von den insgesamt 111 Tessiner Gemeinden wurde am Sonntag nur in 88 gewählt. Der Grund: In einigen Gemeinden finden stille Wahlen statt und in anderen mussten sie verschoben werden – so unter anderem in Astano, wo es an Kandidaturen fehlte. In Verzasca wurde bereits im vergangenen Oktober gewählt.

Die Tessiner Kommunalwahlen hätten ursprünglich im März 2020 stattfinden sollen. Wegen der Coronavirus-Pandemie wurden sie um ein Jahr verschoben.

Dass es bei den auszuzählenden Gemeinden zu Verzögerungen komme, sei den Abstandsvorschriften geschuldet, sagte der Dienstleiter der Tessiner Staatskanzlei auf Anfrage von Keystone-SDA. Trotz Schutzmaske müssten die Wahlhelferinnen und -helfer den Mindestabstand von eineinhalb Meter einhalten.