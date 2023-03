Für den Genfer Staatsrat (Kantonsregierung) kandidieren am 2. April 23 Frauen und Männer auf 13 verschiedenen Listen. Um gewählt zu werden, muss eine Kandidatin, ein Kandidat im ersten Wahlgang mindestens 50 Prozent plus eine Stimme erhalten. Deshalb wird es am 30. April wohl zu einem zweiten Wahlgang kommen, bei dem jene Kandidaten gewählt werden, die am meisten Stimmen erhalten.

Für den 100-köpfigen Grossen Rat stellen sich 690 Personen auf zwölf Listen zur Wahl. Das sind so viele Kandidierende wie noch nie. 268 von ihnen sind Frauen. (sda)

Mehr Infos zu den Wahlen in Genf finden Sie hier (Genfer Kantonsverwaltung).