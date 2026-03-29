- Der Kanton Bern wählt seine sieben Sitze in der Kantonsregierung neu.
- Von den Bisherigen treten vier Personen wieder an, drei Sitze im Regierungsrat werden frei.
- Die Bürgerlichen wollen ihre Mehrheit auf fünf Sitze ausbauen, links-grün hält dagegen und will mindestens ihre drei Sitze halten.
- Auch die 160 Sitze im Kantonsparlament werden frei. Dafür haben sich 2261 Kandidierende beworben.
Themen in diesem Newsticker
- «Trotz ruhigem Wahlkampf: Spannender Sonntag in Bern»
- Ausgangslage Parlament: über 90 Prozent treten wieder an
- Weitere Kandidierende bringen sich ins Spiel
- Rot-Grün will mindestens die drei Sitze halten
- Die Bürgerlichen wollen einen fünften Sitz
- Ausgangslage Regierung – 16 Kandidierende für 7 Sitze
- Christoph Neuhaus: «Politik wurde in 18 Jahren unberechenbarer»
- Regierung: Drei Bisherige wollen nicht mehr
- Herzlich willkommen!
Alles zu den Wahlen im Kanton Bern 2026
Am 29. März 2026 wählt der Kanton Bern seine Regierung und sein Parlament. Gewählt werden die sieben Mitglieder des Regierungsrates und die 160 Mitglieder des Grossen Rates. Hier finden Sie die Übersicht mit den Hintergründen und Einschätzungen zu den Berner Wahlen.
(Quellen: SRF, sda)