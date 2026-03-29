 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Wahlen Kanton Bern Der Kanton Bern wählt: Geht das bürgerliche Powerplay auf?

Autoren: 

Teilen

Themen in diesem Newsticker

  • «Trotz ruhigem Wahlkampf: Spannender Sonntag in Bern»
  • Ausgangslage Parlament: über 90 Prozent treten wieder an
  • Weitere Kandidierende bringen sich ins Spiel
  • Rot-Grün will mindestens die drei Sitze halten
  • Die Bürgerlichen wollen einen fünften Sitz
  • Ausgangslage Regierung – 16 Kandidierende für 7 Sitze
  • Christoph Neuhaus: «Politik wurde in 18 Jahren unberechenbarer»
  • Regierung: Drei Bisherige wollen nicht mehr
  • Herzlich willkommen!

Alles zu den Wahlen im Kanton Bern 2026

Box aufklappen Box zuklappen
Wappen Kanton Bern als Wahlurne
Legende: SRF

Am 29. März 2026 wählt der Kanton Bern seine Regierung und sein Parlament. Gewählt werden die sieben Mitglieder des Regierungsrates und die 160 Mitglieder des Grossen Rates. Hier finden Sie die Übersicht mit den Hintergründen und Einschätzungen zu den Berner Wahlen.

(Quellen: SRF, sda)

Regionaljournal Bern Freiburg Wallis, 20.3.2026, 17:30 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)