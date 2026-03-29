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Wahlen Kanton Bern Können die Grünen mit Trede den bürgerlichen Angriff abwehren?

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Themen in diesem Newsticker

  • Wer gewählt werden könnte, in einer Minute vorgestellt
  • Eine Besonderheit: Der garantierte Jura-Sitz
  • Für Touristinnen und Touristen ein ganz normaler Sonntag
  • Wie wichtig linke Agglomerationen für die Wahlen sind
  • Mehr Stimmen per Brief in der Stadt Bern
  • Grosser Andrang kurz vor Wahlschluss
  • «Trotz ruhigem Wahlkampf: Spannender Sonntag in Bern»
  • Ausgangslage Parlament: über 90 Prozent treten wieder an
  • Weitere Kandidierende bringen sich ins Spiel
  • Rot-Grün will mindestens die drei Sitze halten

Alles zu den Wahlen im Kanton Bern 2026

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Wappen Kanton Bern als Wahlurne
Legende: SRF

Am 29. März 2026 wählt der Kanton Bern seine Regierung und sein Parlament. Gewählt werden die sieben Mitglieder des Regierungsrates und die 160 Mitglieder des Grossen Rates. Hier finden Sie die Übersicht mit den Hintergründen und Einschätzungen zu den Berner Wahlen.

(Quellen: SRF, sda)

Regionaljournal Bern Freiburg Wallis, 29.3.2026, 12:03 Uhr

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