- Der Kanton Bern wählt die sieben Sitze in der Kantonsregierung neu.
- Von den Bisherigen treten vier Personen erneut an, drei Sitze im Regierungsrat werden frei.
- Die Bürgerlichen wollen ihre Mehrheit von vier auf fünf Sitze ausbauen, links-grün hält dagegen und will mit vier Sitzen wieder die Mehrheit in der Regierung.
- Auch die 160 Sitze im Kantonsparlament werden frei. Das Interesse ist gross: 2261 Kandidierende haben sich beworben.
Themen in diesem Newsticker
- Wer gewählt werden könnte, in einer Minute vorgestellt
- Eine Besonderheit: Der garantierte Jura-Sitz
- Für Touristinnen und Touristen ein ganz normaler Sonntag
- Wie wichtig linke Agglomerationen für die Wahlen sind
- Mehr Stimmen per Brief in der Stadt Bern
- Grosser Andrang kurz vor Wahlschluss
- «Trotz ruhigem Wahlkampf: Spannender Sonntag in Bern»
- Ausgangslage Parlament: über 90 Prozent treten wieder an
- Weitere Kandidierende bringen sich ins Spiel
- Rot-Grün will mindestens die drei Sitze halten
Alles zu den Wahlen im Kanton Bern 2026
Am 29. März 2026 wählt der Kanton Bern seine Regierung und sein Parlament. Gewählt werden die sieben Mitglieder des Regierungsrates und die 160 Mitglieder des Grossen Rates. Hier finden Sie die Übersicht mit den Hintergründen und Einschätzungen zu den Berner Wahlen.
(Quellen: SRF, sda)