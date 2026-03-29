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Wahlen Kanton Bern Politologe zu den Wahlen: «Eine der spannendsten Ausgangslagen»

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Themen in diesem Newsticker

  • Auch der Bernjurassische Rat wird gewählt – wer ist das?
  • Politologe: «Der Status quo ist das wahrscheinlichste Szenario»
  • Premiere: Erstmals Wahlkampffinanzierung offengelegt
  • Umfrage vor den Wahlen sah die Frauen an der Spitze
  • Kanton informiert Kandidierende via Whatsapp-Chat
  • Urnen sind geschlossen – erste Hochrechnung für 15 Uhr erwartet
  • SRF-Radioteam im Wahlfieber
  • Wer gewählt werden könnte, in einer Minute vorgestellt
  • Eine Besonderheit: Der garantierte Jura-Sitz
  • Für Touristinnen und Touristen ein ganz normaler Sonntag

Alles zu den Wahlen im Kanton Bern 2026

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Wappen Kanton Bern als Wahlurne
Legende: SRF

Am 29. März 2026 wählt der Kanton Bern seine Regierung und sein Parlament. Gewählt werden die sieben Mitglieder des Regierungsrates und die 160 Mitglieder des Grossen Rates. Hier finden Sie die Übersicht mit den Hintergründen und Einschätzungen zu den Berner Wahlen.

(Quellen: SRF, sda)

Regionaljournal Bern Freiburg Wallis, 29.3.2026, 12:03 Uhr

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