- Der Kanton Bern wählt die sieben Sitze in der Kantonsregierung neu.
- Drei Sitze im Regierungsrat werden frei, vier Bisherigen treten erneut an.
- Die Bürgerlichen wollen ihre Mehrheit von vier auf fünf Sitze ausbauen, links-grün hält dagegen und will mit vier Sitzen die Mehrheit in der Regierung zurückholen.
- Auch die 160 Sitze im Kantonsparlament werden gewählt.
Themen in diesem Newsticker
- Auch der Bernjurassische Rat wird gewählt – wer ist das?
- Politologe: «Der Status quo ist das wahrscheinlichste Szenario»
- Premiere: Erstmals Wahlkampffinanzierung offengelegt
- Umfrage vor den Wahlen sah die Frauen an der Spitze
- Kanton informiert Kandidierende via Whatsapp-Chat
- Urnen sind geschlossen – erste Hochrechnung für 15 Uhr erwartet
- SRF-Radioteam im Wahlfieber
- Wer gewählt werden könnte, in einer Minute vorgestellt
- Eine Besonderheit: Der garantierte Jura-Sitz
- Für Touristinnen und Touristen ein ganz normaler Sonntag
Alles zu den Wahlen im Kanton Bern 2026
Am 29. März 2026 wählt der Kanton Bern seine Regierung und sein Parlament. Gewählt werden die sieben Mitglieder des Regierungsrates und die 160 Mitglieder des Grossen Rates. Hier finden Sie die Übersicht mit den Hintergründen und Einschätzungen zu den Berner Wahlen.
(Quellen: SRF, sda)