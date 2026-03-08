Bleibt die Glarner Kantonsregierung so, wie sie ist? Gut möglich, obwohl es drei Kandidaturen von Vereinzelten gibt.

Fünf bisherige Regierungsräte in der Favoritenrolle

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen.

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen

Wie alle vier Jahre stehen im Kanton Glarus Gesamterneuerungswahlen an. Fünf Sitze gilt es in der Regierung für die Amtsdauer von 2026 bis 2030 zu besetzen. Da alle bisherigen Mitglieder des Regierungsrats wieder antreten, wird kein Sitz frei. Zu einem Wechsel könnte es trotzdem kommen, denn die fünf Amtsinhaberinnen und -inhaber werden von drei Parteilosen herausgefordert.

Gemeldet sind drei Kandidaturen von Vereinzelten:

Marc Brunner, Unternehmer aus Glarus

Marcel Lötscher, Seilbahnangestellter aus Schwanden

Manuela van der Glas, Unternehmerin aus Niederurnen

Legende: Im Kanton Glarus steht die Erneuerungswahl der Regierung an. SRF/Annina Mathis

Zur Wiederwahl stellen sich:

Kaspar Becker (Mitte), seit 2018 im Amt, Departement Bildung und Kultur

Markus Heer (SP), seit 2021 im Amt, Departement Finanzen und Gesundheit

Marianne Lienhard (SVP), seit 2014 im Amt, Departement Volkswirtschaft und Inneres

Christian Marti (FDP), seit 2025 im Amt, Departement Sicherheit und Justiz

Thomas Tschudi (SVP), seit 2024 im Amt, Departement Bau und Umwelt

Die Gesamterneuerungswahl des Parlaments, des Landrats, findet am 14. Juni statt.