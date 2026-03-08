Wie alle vier Jahre stehen im Kanton Glarus Gesamterneuerungswahlen an. Fünf Sitze gilt es in der Regierung für die Amtsdauer von 2026 bis 2030 zu besetzen. Da alle bisherigen Mitglieder des Regierungsrats wieder antreten, wird kein Sitz frei. Zu einem Wechsel könnte es trotzdem kommen, denn die fünf Amtsinhaberinnen und -inhaber werden von drei Parteilosen herausgefordert.
Gemeldet sind drei Kandidaturen von Vereinzelten:
- Marc Brunner, Unternehmer aus Glarus
- Marcel Lötscher, Seilbahnangestellter aus Schwanden
- Manuela van der Glas, Unternehmerin aus Niederurnen
Zur Wiederwahl stellen sich:
- Kaspar Becker (Mitte), seit 2018 im Amt, Departement Bildung und Kultur
- Markus Heer (SP), seit 2021 im Amt, Departement Finanzen und Gesundheit
- Marianne Lienhard (SVP), seit 2014 im Amt, Departement Volkswirtschaft und Inneres
- Christian Marti (FDP), seit 2025 im Amt, Departement Sicherheit und Justiz
- Thomas Tschudi (SVP), seit 2024 im Amt, Departement Bau und Umwelt
Die Gesamterneuerungswahl des Parlaments, des Landrats, findet am 14. Juni statt.
