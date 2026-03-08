Werden die Grünliberalen ihren Anteil im Nidwaldner Parlament halten oder sogar ausbauen können? Und wird die tiefe Frauenquote steigen? Die Ausgangslage.

Wie setzt sich künftig der Landrat zusammen?

Am 8. März wählt Nidwalden sein Parlament neu. Für die 60 Sitze treten 221 Kandidierende an. Die sieben Regierungssitze wurden bereits in stiller Wahl vergeben. Damit stehen allein die Landratswahlen im Zentrum.

Regierungsratswahlen sind schon gelaufen Box aufklappen Box zuklappen Legende: Der in stiller Wahl gewählte Regierungsrat (von links): Peter Truttmann (GLP), Therese Rotzer (Mitte), Karin Kayser (Mitte), Othmar Filliger (Mitte), Armin Odermatt (SVP), Michèle Blöchliger (SVP), und Joe Christen (FDP). Keystone / Urs Flüeler Die Eingabefrist für Kandidaturen für den Regierungsrat lief am 19. Januar 2026 ab. Da nicht mehr Kandidaturen als zu vergebende Sitze eingereicht worden sind, gelten die sechs bisherigen und wieder antretenden Regierungsmitglieder als gewählt: Justiz- und Sicherheitsdirektorin Karin Kayser, Mitte

Volkswirtschaftsdirektor Othmar Filliger, Mitte

Baudirektorin Therese Rotzer, Mitte

Landwirtschafts- und Umweltdirektor Joe Christen, FDP

Finanzdirektorin Michèle Blöchliger, SVP

Gesundheits- und Sozialdirektor Peter Truttmann, GLP Neuer Bildungs- und Kulturdirektor ist Armin Odermatt, SVP. Er wurde neu gewählt, weil er ohne Konkurrenz kandidierte. Die Regierungsratswahlen vom 8. März 2026 entfallen somit.

Die GLP war 2022 die Überraschung und stellt seither eine eigene Fraktion. Sie will ihre fünf Sitze halten oder sogar noch zulegen. Bei den bürgerlichen Parteien bleibt das Kräfteverhältnis offen: In den vergangenen zwei Legislaturen hatte die FDP knapp die Nase vorn und will den Spitzenplatz auch in diesem Jahr verteidigen. Mitte und SVP sind ihr allerdings dicht auf den Fersen.

Schwieriger ist die Lage für Grüne und SP. Sie treten breit an, kämpfen jedoch im konservativ geprägten Kanton traditionell um jede Stimme. Beide Parteien hoffen, ihre heutigen Sitze behaupten zu können.

Am Wahltag – dem Internationalen Frauentag – steht auch der Frauenanteil im Fokus. Während Linke, GLP und Mitte viele Frauen auf ihren Listen haben, tun sich SVP und FDP weiterhin schwer, genügend Kandidatinnen zu finden.