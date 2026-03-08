Am 8. März wählt Nidwalden sein Parlament neu. Für die 60 Sitze treten 221 Kandidierende an. Die sieben Regierungssitze wurden bereits in stiller Wahl vergeben. Damit stehen allein die Landratswahlen im Zentrum.
Regierungsratswahlen sind schon gelaufen
Die Eingabefrist für Kandidaturen für den Regierungsrat lief am 19. Januar 2026 ab. Da nicht mehr Kandidaturen als zu vergebende Sitze eingereicht worden sind, gelten die sechs bisherigen und wieder antretenden Regierungsmitglieder als gewählt:
- Justiz- und Sicherheitsdirektorin Karin Kayser, Mitte
- Volkswirtschaftsdirektor Othmar Filliger, Mitte
- Baudirektorin Therese Rotzer, Mitte
- Landwirtschafts- und Umweltdirektor Joe Christen, FDP
- Finanzdirektorin Michèle Blöchliger, SVP
- Gesundheits- und Sozialdirektor Peter Truttmann, GLP
Neuer Bildungs- und Kulturdirektor ist Armin Odermatt, SVP. Er wurde neu gewählt, weil er ohne Konkurrenz kandidierte. Die Regierungsratswahlen vom 8. März 2026 entfallen somit.
Die GLP war 2022 die Überraschung und stellt seither eine eigene Fraktion. Sie will ihre fünf Sitze halten oder sogar noch zulegen. Bei den bürgerlichen Parteien bleibt das Kräfteverhältnis offen: In den vergangenen zwei Legislaturen hatte die FDP knapp die Nase vorn und will den Spitzenplatz auch in diesem Jahr verteidigen. Mitte und SVP sind ihr allerdings dicht auf den Fersen.
Schwieriger ist die Lage für Grüne und SP. Sie treten breit an, kämpfen jedoch im konservativ geprägten Kanton traditionell um jede Stimme. Beide Parteien hoffen, ihre heutigen Sitze behaupten zu können.
Am Wahltag – dem Internationalen Frauentag – steht auch der Frauenanteil im Fokus. Während Linke, GLP und Mitte viele Frauen auf ihren Listen haben, tun sich SVP und FDP weiterhin schwer, genügend Kandidatinnen zu finden.
Abstimmungsdossier
News und Hintergründe zu den Abstimmungen vom 8. März 2026.