Im Obwaldner Kantonsparlament gibt es 55 Sitze. 19 davon hält die Mitte als stärkste Kraft. Auf sie folgen die SVP, die FDP, die SP, die CSP und schliesslich die GLP.

Bei den letzten Wahlen 2022 verloren die SVP, die SP und die CSP Sitze. Die Mitte und die FDP konnten zulegen und die GLP zog zum ersten Mal überhaupt ins Kantonsparlament ein.

Während sich die Mitte als stärkste Kraft halten will, hat die SVP das Ziel, sie langfristig zu überholen. Die FDP dürfte sich als drittstärkste Kraft halten.

Die SP möchte auf jeden Fall ihre sechs Sitze halten. Die CSP will mindestens einen Sitz hinzugewinnen, um wieder Fraktionsstärke zu erlangen. Das Ziel der GLP ist es, ihre beiden Sitze zu verteidigen.

Legende: Aufnahme aus dem Obwaldner Hauptort Sarnen – für die Wahlen am 8. März gibt es im ganzen Kanton rund 27’000 Wahlberechtigte. Keystone / URS FLÜELER

Elf der 55 Sitze im Rat werden aktuell von Frauen besetzt. Das ist ein Fünftel und schweizweit einer der tiefsten Werte. Von allen 186 Kandidierenden am 8. März ist ein gutes Drittel Frauen. Wie viele von ihnen den Einzug ins Obwaldner Kantonsparlament schaffen, entscheidet das Stimmvolk.