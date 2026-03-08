 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Wahlen Kanton Obwalden Obwaldner Kantonsrat: starke Bürgerliche, wenig Frauen

Am 8. März wählt Obwalden ein neues Kantonsparlament. Die Ausgangslage.

Autor: 

08.03.2026, 07:24

Teilen

Im Obwaldner Kantonsparlament gibt es 55 Sitze. 19 davon hält die Mitte als stärkste Kraft. Auf sie folgen die SVP, die FDP, die SP, die CSP und schliesslich die GLP.

Bei den letzten Wahlen 2022 verloren die SVP, die SP und die CSP Sitze. Die Mitte und die FDP konnten zulegen und die GLP zog zum ersten Mal überhaupt ins Kantonsparlament ein.

Während sich die Mitte als stärkste Kraft halten will, hat die SVP das Ziel, sie langfristig zu überholen. Die FDP dürfte sich als drittstärkste Kraft halten.

Die SP möchte auf jeden Fall ihre sechs Sitze halten. Die CSP will mindestens einen Sitz hinzugewinnen, um wieder Fraktionsstärke zu erlangen. Das Ziel der GLP ist es, ihre beiden Sitze zu verteidigen.

Strassenszene mit Kirche, Hotel und Bergen im Hintergrund
Legende: Aufnahme aus dem Obwaldner Hauptort Sarnen – für die Wahlen am 8. März gibt es im ganzen Kanton rund 27’000 Wahlberechtigte. Keystone / URS FLÜELER

Elf der 55 Sitze im Rat werden aktuell von Frauen besetzt. Das ist ein Fünftel und schweizweit einer der tiefsten Werte. Von allen 186 Kandidierenden am 8. März ist ein gutes Drittel Frauen. Wie viele von ihnen den Einzug ins Obwaldner Kantonsparlament schaffen, entscheidet das Stimmvolk.

Abstimmungsdossier

Box aufklappen Box zuklappen
Grafik
Legende: SRF

News und Hintergründe zu den Abstimmungen vom 8. März 2026.

Regionaljournal Zentralschweiz, 8.3.2026, 12:10 Uhr wilh;herb

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)