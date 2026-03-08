 Zum Inhalt springen

Wahlen Kanton Obwalden Obwaldner Regierung: Die SVP will bleiben, die FDP will zurück

Am 8. März 2026 stellen sich vier Bisherige zur Wahl. Neu kandidieren eine SVP-Politikerin und ein FDP-Politiker.

08.03.2026, 07:26

Vor vier Jahren verlor die FDP ihren Sitz in der Obwaldner Regierung an die Mitte. Nun will sie zurück in das fünfköpfige Gremium. Die SVP will den Sitz ihres abtretenden Regierungsrats Daniel Wyler verteidigen.

Die vier Bisherigen sitzen fest im Sattel, in der letzten Legislatur leisteten sie sich keine grösseren Fehler. Das Rennen um den freiwerdenden Sitz dürften die FDP und die SVP unter sich ausmachen.

Das sind die Kandidierenden für die Regierung:

  • Bild 1 von 6. Marius Küchler (FDP). Der Finanzanalyst ist bei der Nidwaldner Kantonalbank als Leiter Handel und Wertschriften angestellt. Er ist 34 Jahre alt und lebt in Kerns. Bildquelle: Marius Küchler.
    Mann mit Brille im Anzug vor weissem Hintergrund.
  • Bild 2 von 6. Franziska Kathriner (SVP). Die Treuhandexpertin aus Sarnen ist 55 Jahre alt und arbeitet als stellvertretende Abteilungsleiterin beim Nidwaldner Steueramt. Bildquelle: Franziska Kathriner.
    Frau mit Brille in schwarzem Blazer lächelt.
  • Bild 3 von 6. Christoph Amstad (Mitte). Der 52-Jährige ist seit zehn Jahren Regierungsrat im Kanton Obwalden. Er ist Vorsteher des Sozial- und Sicherheitsdepartements. Bildquelle: Christoph Amstad.
    Mann mit Brille im Anzug lächelt in die Kamera.
  • Bild 4 von 6. Josef Hess (parteilos). Der 65-Jährige ist seit neun Jahren Vorsteher des Departements für Bau und Raumentwicklung. Bildquelle: Josef Hess.
    Mann mit Brille im Anzug vor unscharfem Hintergrund.
  • Bild 5 von 6. Christian Schäli (CSP). Der Kultur- und Bildungsdirektor ist seit acht Jahren in der Regierung und 51 Jahre alt. Bildquelle: Christian Schäli.
    Porträt eines lächelnden Mannes im Anzug.
  • Bild 6 von 6. Cornelia Kaufmann (Mitte). Die Obwaldner Finanzdirektorin ist seit vier Jahren im Regierungsrat. Sie ist 47 Jahre alt. Bildquelle: Cornelia Kaufmann.
    Person mit Kurzhaarfrisur und Brille lächelt.
Die SVP hat mit Franziska Kathriner eine Kandidatin nominiert, die seit zwei Jahren im Obwaldner Kantonsparlament politisiert. Gleich lang amtet sie schon als Gemeinderätin in Sarnen. «Ich engagiere mich seit über zwanzig Jahren für die SVP Obwalden. Ich kenne den Politbetrieb gut», sagt sie zu ihrer Erfahrung.

Auch FDP-Kandidat Marius Küchler sitzt seit zwei Jahren im Obwaldner Kantonsparlament. Der Finanzanalyst führt seine berufliche Erfahrung im Bankbereich ins Feld. «Weiter habe ich verschiedene Stationen im Militär durchlaufen und zum Schluss 250 Personen geführt. Auch davon profitiere ich.»

Abstimmungsdossier

Box aufklappen Box zuklappen
Grafik
Legende: SRF

News und Hintergründe zu den Abstimmungen vom 8. März 2026.

Regionaljournal Zentralschweiz, 8.3.2026, 12:10 Uhr ; 

