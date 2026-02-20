Drei Kandidatinnen und Kandidaten treten am 8. März bei der Ersatzwahl in die Waadtländer Regierung gegeneinander an.

Roger Nordmann (SP), Jean-François Thuillard (SVP) und Agathe Raboud Sidorenko (Ensemble à gauche) werden versuchen, den Sitz von SP-Staatsrätin Rebecca Ruiz zu erobern.

Die 43-jährige Ruiz tritt aus gesundheitlichen Gründen zurück. Sie hatte 2019 den heutigen SP-Ständerat Pierre-Yves Maillard ersetzt und war seither Gesundheits- und Sozialdirektorin des bevölkerungsreichsten Westschweizer Kantons.

Roger Nordmann, ehemaliges Schwergewicht im Bundesparlament, hofft, den zweiten Sitz der SP in der Waadtländer Regierung zu verteidigen. Der erfahrene Politiker geht als Favorit ins Rennen und wird von den Grünen unterstützt.

Legende: Drei Plakate von den Kandidaten Roger Nordmann (SP) und Jean-François Thuillard (SVP) sowie der Kandidatin Agathe Raboud Sidorenko (Ensemble à gauche) in Lausanne. KEYSTONE/Cyril Zingaro

Der SVP-Abgeordnete und ehemalige Präsident des Grossen Rates, Jean-François Thuillard, ist Nordmanns Hauptkonkurrent. Er wird von der FDP und der Mitte unterstützt. Der 60-jährige Landwirt, derzeit Gemeindepräsident von Froideville, dürfte unter anderem seine ländliche Herkunft in die Waagschale werfen.

Links-aussen mit eigener Kandidatin Box aufklappen Box zuklappen Die radikale Linke steht ebenfalls in den Startlöchern und schickt die Lausanner Gemeinderätin (Legislative) von «Ensemble à gauche», Agathe Raboud Sidorenko, ins Rennen. Die Schauspielerin und Kulturvermittlerin will den Positionen der äussersten Linken Gehör verschaffen. Sie hat zwar keine formelle Unterstützung der Partei der Arbeit (POP) erhalten, doch diese fordert, dass keine Stimme an die SVP oder an einen Kandidaten geht, der eine Sparpolitik vertritt.

Mit grosser Wahrscheinlichkeit kommt es am 29. März zu einem zweiten Wahlgang.