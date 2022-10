Nach den letzten Gesamterneuerungswahlen in Zug im Jahr 2018 hatte die FDP 17 Sitze und die SP 9 Sitze inne. Bei der Ergänzungswahl in Walchwil Anfang 2019 verlor die FDP allerdings ein Mandat an die SP. Daher halten die FDP im aktuellen Parlament 16 Sitze, die SP deren 10.