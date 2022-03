Bei den Wahlen in den Berner Grossen Rat hat die SP 6 Sitze verloren.

GLP und Grüne legten je fünf Sitze zu.

Grösste Partei bleibt die SVP, sie verliert zwei Sitze.

Die SVP bleibt mit 44 Sitzen mit Abstand die grösste Fraktion im Berner Kantonsparlament. Die SP kommt noch auf 32 Sitze (-6).

Drittstärkste Partei mit 19 Sitzen (+5) sind neu die Grünen, welche damit die FDP überflügeln. Die Freisinnigen verfügen noch über 18 Grossratssitze (-2). Die GLP stellt neu 16 Grossrätinnen und Grossräte (+5). Die Mitte hat als Nachfolgepartei der BDP einen Sitz verloren, die EVP kommt noch auf 9 Sitze (-1).

Die EDU gewinnt einen Sitz und kommt neu auf 6 Sitze. Die PSA, eine separatistische politische Gruppierung im Berner Jura, verliert einen ihrer beiden bisherigen Sitze an die ihr nahestehende Liste Ensemble Socialiste. Die Alternative Linke hält in Bern ihren Sitz. In Thun gewinnt die Bürgerliche Stadt- und Landliste einen Sitz.

SP sucht nach Erklärungen

Mit sechs Sitzverlusten erleiden die Sozialdemokraten eine deutliche Schlappe. Was ist los mit der SP? «Der nationale Trend hat voll auf den Kanton Bern durchgeschlagen. Wir sind natürlich enttäuscht», sagt SP-Co-Präsidentin Mirjam Veglio in der Elefantenrunde von Radio SRF.

Veglio verpasste auch persönlich die Wiederwahl in den Grossen Rat. «Wahlen sind kein Akt von Fairness, ich kann aber mit dem Resultat umgehen», sagt die SP-Frau weiter. Man habe aber einen guten Wahlkampf gemacht. Mit Themen, die dem Volk «unter den Nägeln brennen.»