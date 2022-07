Eigentlich steht in einer Verordnung zum Gewässerschutzgesetz klipp und klar: Wenn die Temperatur der Aare unterhalb von Beznau an drei Tagen in Folge über 25 Grad Celsius liegt, müssen die beiden Reaktoren abgestellt werden. Dieses Kriterium wurde am vergangenen Wochenende erreicht. Dennoch darf die Betreiberin Axpo das AKW mit reduzierter Leistung weiterlaufen lassen. Das Bundesamt für Energie hat dafür eine Ausnahme bewilligt. Ohne den Beznau-Strom würde sich die sowieso schon angespannte Versorgungslage mit Energie im kommenden Winter zusätzlich verschärfen. Warum genau, lesen Sie hier.

Gegenüber SRF zeigt sich die Axpo zufrieden mit dem Entscheid des Bundes, dass das KKW weiterlaufen darf. Ein Sprecher betont aber, die Leistung des Kraftwerks würde aktuell situativ um bis zu 50 Prozent gedrosselt, womit die Aare nur wenige Zehntelgrad erwärmt würde.