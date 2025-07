Per E-Mail teilen

Das Atomkraftwerk Beznau im Kanton Aargau geht wegen der Hitze teilweise vom Netz. Einer der beiden Reaktoren wurde heruntergefahren.

Der zweite Block läuft noch mit einer Leistung von 50 Prozent.

Grund für das Abschalten des einen Reaktorblocks ist die hohe Wassertemperatur der Aare, wie die Betreiberin Axpo mitteilte. Gemäss den geltenden Vorschriften muss Beznau vom Netz, wenn die Aare drei Tage in Folge wärmer als 25 Grad ist.

Die Leistung der beiden mit Wasser gekühlten Reaktoren wurde bereits am vergangenen Sonntag auf die Hälfte gedrosselt. Bisher war die Aare am Standort des AKW bei Döttingen noch unter 25 Grad warm, wie es in der Mitteilung hiess.

Pflanzenwelt schützen

Die Axpo hält sich bei der Drosselung ihres Atomkraftwerks an Anordnungen des Bundes. Die Massnahme diene dazu, die Tier- und Pflanzenwelt im Fluss vor zu hohen Belastungen zu schützen. Die Verfügung des Bundesamtes für Energie (BFE) wurde im Nachgang zum Hitzesommer 2018 erlassen.

Dass das Kernkraftwerk Beznau seine Leistung drosseln muss, ist auf seine Bauweise zurückzuführen. Anders als die Anlagen in Gösgen und Leibstadt verfügt es über keinen Kühlturm. Die für die Stromerzeugung nicht nutzbare Wärme wird vielmehr mit Wasser abgekühlt, das der Aare entnommen und später leicht aufgewärmt wieder abgegeben wird.

Letztmals musste die Axpo den Betrieb in Beznau vor drei Jahren drosseln. Zur bislang längsten Reduktion kam es mit 50 Tagen im Hitzesommer 2003.