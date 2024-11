Die Kulisse hätte passender nicht sein können. Am Donnerstagabend, exakt um 18 Uhr, wurden die Lichter der Weihnachtsbeleuchtung «Lucy» im dichten Zürcher Schneetreiben eingeschaltet. Zahlreiche Menschen wohnten dem Spektakel an der Zürcher Bahnhofstrasse bei.

Legende: Ein begehrtes Fotosujet: Die Zürcher Weihnachtsbeleuchtung erstrahlt im Schneetreiben. Keystone/Ennio Leanza

Zum ersten Mal überhaupt wurde des Einschalten der Zürcher Weihnachtsbeleuchtung in diesem Jahr mit einem Buzzer inszeniert. In Betrieb genommen wird «Lucy» aber nach wie vor vollautomatisch aus einem Bunker der städtischen Elektrizitätswerke EWZ.

«Lucy» hat ihren Preis

Insgesamt erhellen nun 11'500 speziell geschliffene Leuchtkristalle die Zürcher Bahnhofstrasse. Über 23‘000 LED-Lämpchen sind dafür verbaut worden. Sie erstrahlen in allen Farben auf einer Länge von gut einem Kilometer noch bis am 6. Januar.

Ein Spektakel für die Zürcher Bevölkerung. Aber auch ein Spektakel, das ins Geld geht. Die Vereinigung Zürcher Bahnhofstrasse, die «Lucy»-Eigentümerin, gibt jedes Jahr rund eine Viertelmillion Franken für die weihnachtliche Stimmung in der Zürcher Einkaufsmeile aus.

Die Weihnachtsbeleuchtung «Lucy» in Zahlen Box aufklappen Box zuklappen Stahlseile (Längs- und Querseile): 12’000 Meter

12’000 Meter Anzahl Maueranker: 250 Stück

250 Stück Montagehöhe Seiltragwerk: 17 – 24 Meter

17 – 24 Meter Elektrokabel für Girlanden: 1600 Meter

1600 Meter Länge des Bauwerkes: 1050 Meter

1050 Meter Bäume entlang der Strasse: ca. 180 Stück

ca. 180 Stück Bauzeit: 3 – 4 Wochen (100% Nachtarbeit)

3 – 4 Wochen (100% Nachtarbeit) Anzahl Kristalle: 11’500 Stück

11’500 Stück Anzahl LED: 23’000 Stück

23’000 Stück Elektrische Leistung: 3 kW (entspricht einem Verbrauch eines herkömmlichen Backofens)

3 kW (entspricht einem Verbrauch eines herkömmlichen Backofens) Stromkosten pro Saison: 227.80 Franken

Der Stromverbrauch ist dabei nicht das Kostenproblem. Dieser schlägt gerade einmal mit knapp 230 Franken zu Buche – für die gesamte Betriebszeit. Es ist vielmehr die Installation der Lichterketten, für die viel Geld ausgegeben werden muss.

Der Lichterhimmel soll erhalten bleiben

Damit das weihnachtliche Lichtermeer in Zürich auch in Zukunft erstrahlt, gehen die Verantwortlichen ab diesem Jahr nun neue Wege. «Wir wollen jedem die Möglichkeit geben, mit einer Patenschaft etwas dazu beizutragen, dass die Weihnachtsbeleuchtung Lucy erhalten bleibt», sagt Marc-André Schuler, Co-Präsident der Vereinigung Zürcher Bahnhofstrasse.

Lucy in Bildern

1 / 4 Legende: Hunderte Menschen haben sich am Donnerstagabend an der Zürcher Bahnhofstrasse versammelt. SRF/Mayra Schmidt 2 / 4 Legende: Bei dichtem Schneetreiben wollten alle das Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung «Lucy» miterleben. SRF/Mayra Schmidt 3 / 4 Legende: Die Lichtkristalle zu sehen, war gar nicht so einfach. Sie verschmolzen praktisch mit den Schneeflocken. SRF/Mayra Schmidt 4 / 4 Legende: «Lucy» erhellt die Zürcher Bahnhofstrasse noch bis am 6. Januar. Dann wird sie abgeschaltet und abgehängt. SRF/Mayra Schmidt

45 Franken kostet eine solche Patenschaft. Und man sichert sich damit einen der leuchtenden Kristalle für ein Jahr. Zehn Franken des Betrags gehen an das Zürcher Kinderspital, der Rest fliesst in den Erhalt der Zürcher Weihnachtsbeleuchtung.

Hunderte haben sich schon ein Licht gesichert

Einerseits müsse Lucy laufend repariert werden und das koste Geld, sagt Marc-André Schuler weiter. Und andererseits müsse die Beleuchtung in rund fünfzehn Jahren ersetzt werden. «Da reden wir von mehreren Millionen Franken. Und wir wollen schon jetzt versuchen, dieses Geld auf die Seite zu legen, um dann – wenn wir es brauchen – eine Weihnachtsbeleuchtung zur Verfügung stellen zu können.»

Die Rückmeldungen bis jetzt seien positiv, sagt Schuler. Man habe bereits Hunderte solche Patenschaften an den Mann, an die Frau gebracht. Ein gelungener Start für die Verantwortlichen also, um den Zürcher Winterhimmel auch in Zukunft zum Strahlen zu bringen.