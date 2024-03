Weltweit nimmt die Wasserknappheit zu, wie der jährliche Wasserbericht der Unseco zeigt. Demnach leidet etwa die Hälfte der Weltbevölkerung derzeit saisonal unter schwerer Wasserknappheit. Mehr als zwei Milliarden Menschen leben ohne Zugang zu sicherem Trinkwasser und 3.5 Milliarden Menschen können keine sauberen Sanitäreinrichtungen benutzen. Einem UNO-Ziel zufolge sollen diese Missstände bis 2030 beseitigt werden – das kann voraussichtlich aber nicht erreicht werden.

Der weltweite Süsswasserverbrauch steigt den Angaben zufolge jährlich um ein Prozent. Grund dafür seien etwa Änderungen bei der Ernährung, hiess es. Auch wenn knapp 70 Prozent des aus dem natürlichen Kreislauf entnommenen Süsswassers auf die Landwirtschaft entfalle, seien für den Anstieg des Wasserbedarfs vor allem die Industrie (20 Prozent) und die Haushalte (10 Prozent) verantwortlich.

Mit unserem Duschverhalten in der Schweiz können wir die weltweite Wasserknappheit nicht direkt beeinflussen, sagt Lang. «Wenn in Chur oder Genf weniger geduscht wird, gibt es in der Sahara immer noch zu wenig Wasser.» Wo wir die Wasserknappheit beeinflussen können, sei beim virtuellen Wasser. «Das sind Alltagsgüter wie Kleider oder Lebensmittel wie Fleisch, Milch, Zucker und Kaffee, die wir aus Ländern kaufen, in denen eine Wasserknappheit herrscht.» Für die Herstellung dieser Produkte werde viel Wasser verbraucht, sagt Lang und betont: «Wenn man weltweit etwas bewirken will, müssten wir in der Schweiz auch beim virtuellen Wasser ansetzen.»