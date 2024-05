Die Lage der Ukraine ist derzeit schwierig. Das Land steht an allen Fronten unter Druck, denn es herrscht Mangel an Artillerie, Soldaten und an Flugabwehr. In einem Interview mit der Agentur AFP übt der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski durchaus höfliche, gleichwohl dezidierte Kritik an den westlichen Verbündeten.

«Wir befinden uns in einer unsinnigen Situation, in welcher der Westen Angst hat, dass Russland den Krieg verliert. Er will aber auch nicht, dass die Ukraine ihn verliert», sagte Selenski zur AFP. «Denn der Endsieg der Ukraine wird zur Niederlage Russlands und der Endsieg Russlands wird zur Niederlage der Ukraine führen. Und hier sind wir nun bei Ihnen, in einem solchen Moment und einer solchen Herausforderung für alle», so Selenski.

Seiner Ansicht nach verfügt die Ukraine nur über ein Viertel der für die Verteidigung gegen Russland benötigte Flugabwehr. Zwingend seien ausserdem über 100 F16-Kampfflugzeuge. (srf)