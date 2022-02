Legende: Ob dieses Jahr ein Cortège möglich ist, ist unwahrscheinlich. Keystone

In Basel ist trotz den angekündigten Lockerungen derzeit noch völlig offen, wie die Fasnacht zwischen dem 7. und 9. März aussieht. Klar scheint nur, dass die Umzüge am Montag- und Mittwochnachmittag ausfallen. «So, wie es momentan aussieht, ist die Organisation eines Cortèges unmöglich», sagt die Obfrau des Fasnachtscomités Pia Inderbitzin gegenüber der Zeitung «bz Basel». Grund sei die Kurzfristigkeit, da der Bundesrat frühestens Mitte Februar weitere Öffnungsschritte ins Auge fasst und der Kanton diese mittragen müsste. «Damit wären alle Beteiligten überfordert.»



Nächste Woche wollen Regierung und Fasnachtscomité bekannt geben, was stattfinden kann und was nicht. Bei vielen Fasnächtlerinnen und Fasnächtlern keimt dennoch Hoffnung auf, dass zumindest der Morgenstreich am 7. März möglich sein wird. Vor kurzem haben sogar Mitglieder des Fasnachtscomités in Sozialen Medien Bilder von Morgenstreich-Larven gepostet und mit dem Hashtag #wennsamvieridunkelwird oder #ichbiparat versehen.

Vorstellbar neben einem Morgenstreich ist, dass die Cliquen sich an den Abenden zum sogenannten «Gässle» treffen und durch die Stadt ziehen und auch die Schnitzelbänke planen schon ihre Auftritte in den Beizen.

Einen definitiven Entscheid zur Fasnacht wird nächste Woche erwartet. Am Dienstag tagt die Regierung zum Thema.