Ein neuer Fall von Rassismus erschüttert die Polizei von Lausanne.

Die Staatsanwaltschaft hat zwei Whatsapp-Gruppen mit diskriminierenden Äusserungen entdeckt.

Vier Polizisten wurden bereits suspendiert, weitere sollen offenbar folgen, schreibt die Zeitung «Le Temps».

Die Stadtverwaltung hat in einer Sitzung neue Erkenntnisse im Fall eines ehemaligen Stadtpolizisten vorgestellt, der mit erhobenem Daumen neben einem Graffiti zu Ehren von Mike Ben Peter posierte. Mike Ben Peter starb im Februar 2018 in Lausanne nach einer Drogenkontrolle.

Rassistische Witze in Whatsapp-Gruppe

Am 15. August hat die Staatsanwaltschaft dem für Sicherheit zuständigen Stadtrat, Pierre-Antoine Hildbrand, neue Erkenntnisse übermittelt. Die Staatsanwaltschaft hat entdeckt, dass zwei Whatsapp-Gruppen aktiv sind, denen Mitglieder der Stadtpolizei angehören.

Legende: Olivier Botteron, Kommandant der Stadtpolizei von Lausanne (rechts), äussert sich an der Seite von Pierre-Antoine Hildbrand (Mitte), Stadtrat von Lausanne, und dem Bürgermeister der Stadt Lausanne, Gregoire Junod (links) über die Whatsapp-Gruppen mit rassistischen Inhalten. Gabriel Monnet/Keystone

Unter den 10'000 Nachrichten finden sich rassistische Witze, sexistische, homophobe und antisemitische Äusserungen, Verweise auf Adolf Hitler sowie Äusserungen gegen Menschen mit Behinderung. Der Stadtpräsident von Lausanne, Grégoire Junod, sprach von einem «schwerwiegenden systemischen Problem».