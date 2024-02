In der nächste Woche beginnenden Frühlingssession entscheidet das Parlament darüber, ob auf Hauptstrassen generell eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h gelten soll. Der Ständerat hat Peter Schilligers Motion bereits überwiesen, jetzt ist die kleine Kammer dran. Kommt der Vorschlag durch, wäre Tempo 30 auf Hauptstrassen in Städten nur noch in Ausnahmefällen möglich.

Das ist nicht im Sinne der Gemeinden, denn viele von ihnen machen bereits vorwärts mit der Einführung von Tempo 30. Seit kurzem gilt etwa in Freiburg als erster Schweizer Stadt generell eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h, weitere wollen folgen. Jetzt könnte der Bund diese Bemühungen stoppen.