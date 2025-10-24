Nach sechs Jahren Umbau öffnet das Kaiserhaus Bern – mit Gastronomie, Shops und dem Besuchszentrum «Moneyverse» der SNB. Dort dreht sich alles ums Geld.

Das Warten hat ein Ende: Nach sechs Jahren Umbau steht das Kaiserhaus in Bern vor der Wiedereröffnung. Es wurde rundum erneuert und ist ab Anfang April 2026 zugänglich. Die Besitzerin, die Schweizerische Nationalbank SNB, hat bereits einen Einblick gewährt.

Legende: Der frei zugängliche Innenhof des Kaiserhauses ist ein Kernstück des über 100 Millionen Franken teuren Umbauprojektes. SRF / Samuel Burri

Das Gebäude ist denkmalgeschützt und liegt im Herzen der Berner Innenstadt, zwischen der Nationalbank beim Bundesplatz und der Marktgasse. Es besteht aus sechs Altstadthäusern. Die Besitzerin, die SNB, hat über 100 Millionen Franken in den Umbau investiert. Die Idee: Gastronomie, Handel und Bildung unter einem Dach.

Innenhof für die Bevölkerung

Ein Highlight wird der offene, 40 mal 60 Meter grosse Innenhof mit Bar sein: «Das ist eine Bereicherung. Denn es ist der einzige für die Öffentlichkeit zugängliche Innenhof in der oberen Berner Altstadt», sagte SNB-Direktionsmitglied Thomas Moser.

Zum Kaiserhaus gehören künftig die Brasserie «Kaiser» und verschiedene Läden, aber auch das Besuchszentrum «Moneyverse» der Schweizerischen Nationalbank SNB.

Dieser «Erlebnisort» gibt Einblicke in die Welt der SNB und beleuchtet das Phänomen Geld. «Wir wollen auch spielerisch an das Thema herangehen und die Welt der SNB der Bevölkerung näher bringen», so Moser. Die Federführung bei der Entwicklung hatte das Bernisch Historische Museum.

Legende: Wegen der historisches Bausubstanz erwies sich die Sanierung des Kaiserhauses als äusserst komplex. ZVG/Kaiserhaus

Geld ist nicht alles. Im Kaiserhaus soll sich die Bevölkerung treffen. Reparieren, wiederverwerten, weiterverkaufen: Im Bereich Shopping erhalten etablierte Labels und Start-Up's ein Schaufenster, um ihre Produkte der Kundschaft zu präsentieren. «Es wird ein mondäner, moderner Ort», sagt Severin Aegerter, der für den Bereich Gastronomie zuständig sein wird. Geplant sind etwa «Sneaker-Refurbishing-Workshops», wo man lernen kann, Turnschuhe zu reparieren und aufzufrischen.

Legende: Schon über sechs Jahre dauert der Umbau des Kaiserhauses im Herzen der Berner Innenstadt. Die Eröffnung des Gebäudekomplexes ist für April 2026 vorgesehen. SRF / Samuel Burri

Im Gebäudekomplex war im 20. Jahrhundert das Warenhaus der Kaufmannsfamilie Kaiser untergebracht. 2015 entschloss sich die Nationalbank, die Gebäude zu erneuern. «Wir verbinden die Marktgasse mit dem Bundesplatz, und schaffen einen neuen Raum für die Stadt», erklärt Architekt Bernhard Aebi.