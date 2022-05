Aus dem Archiv: Brandserie in Region Solothurn setzt sich fort

Tiere und Menschen kamen beim Brand nicht zu Schaden. Die Löscharbeiten, namentlich die Bekämpfung von Glutnestern unter dem Stroh, seien noch im Gange, sagte eine Sprecherin der Kantonspolizei Bern am frühen Mittwochmorgen.

Bereits am Dienstagabend hatten die Feuerwehren den Brand unter Kontrolle gebracht. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Ob ein Zusammenhang mit dem Feuerteufel besteht, der seit Anfang April insgesamt zehn Brände im benachbarten Kanton Solothurn gelegt hat, ist offen. Die Bevölkerung in der Region ist besorgt.

Nach einer Sperrung verkehren die Züge auf der Bahnlinie Burgdorf – Gerlafingen, die in der Nähe des Brandortes vorbeiführt, wieder nach Fahrplan. Die Strecke war nach Brandausbruch und Löscharbeiten bis am Mittwochmorgen, 6 Uhr gesperrt. Ersatzbusse waren im Einsatz.