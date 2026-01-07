In den nächsten Tagen stellt das Wetter um. Einerseits wird es wieder wärmer und die Schneefallgrenze steigt, andererseits ist mit Sturm- und Orkanböen zu rechnen. SRF-Meteorologin Sina Lenggenhager beantwortet die wichtigsten Fragen.

Sina Lenggenhager SRF Meteo Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Sina Lenggenhager gehört seit dem Sommer 2019 zum Meteo-Team. Nach dem Studium in Basel und Bern hat sie 2018 ein Doktorat in Klimawissenschaften abgeschlossen.

Am Freitag drohen Sturm und Orkanböen. Muss man Sicherheitsvorkehrungen treffen?

Ja. Im Flachland rechnen wir verbreitet mit stürmischen Böen von 60-90 Kilometern pro Stunde, lokal sogar bis 100. Auf den Bergen sind Orkanböen bis 150 Kilometer pro Stunde möglich. Es lohnt sich, lose Gegenstände zu sichern, Autofahrten mit Vorsicht zu planen und Wälder zu meiden.

Neben dem Wind wird auch viel Schnee erwartet. Wo fällt am meisten?

Am meisten Schnee erwarten wir im Unterwallis – dort kommen in den Bergen zwischen Donnerstag und Sonntag insgesamt 50 bis 110 Zentimeter Neuschnee zusammen, am Alpennordhang zwischen 30 und 80 Zentimeter. Die Schneefallgrenze schwankt stark: Unterhalb von rund 1400 Metern ist besonders in der Nacht auf Freitag zum Teil auch Regen dabei.

Wie gefährlich wird es in den Bergen – ist Skifahren am Wochenende sicher?

Am Samstag bleibt es besonders in den Bergen noch stürmisch. Es ist möglich, dass Bergbahnen aufgrund des Windes und der erhöhten Lawinengefahr geschlossen bleiben. Erst am Sonntag wird es auch in den Bergen ruhiger. Allerdings sorgt die Kombination von Neuschnee und Wind für grosse Triebschneeansammlungen. Die Lawinensituation verschärft sich. Wer abseits kontrollierter Pisten unterwegs ist, sollte sich unbedingt über die Lawinensituation informieren.

Kommt der Schnee auch ins Flachland?

Bereits in der Nacht auf Donnerstag und am Donnerstagvormittag schneit es im Flachland zeitweise – Vorsicht auf den Strassen und Gehwegen. Am Nachmittag geht der Schnee aber rasch in Regen über. Am Samstag und Sonntag schneit es wieder bis in die tiefsten Lagen. Für ein wenig Winterstimmung ist also gesorgt.

Beruhigt sich das Wetter nächste Woche oder bleibt es turbulent?

Ein stabiles Hoch ist nicht in Sicht. Wahrscheinlich erreicht uns bereits am Montag eine nächste Warmfront. Es wird wieder etwas milder, in den Bergen kommt aber auch in der neuen Woche wieder etwas Neuschnee dazu.