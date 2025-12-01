Die wichtigsten Geschäfte der dritten Sessionswoche

Guy Parmelin als Bundespräsident im Waadtland gefeiert

Beratungen für heute beendet

Sparpaket 2027 – das hat der Ständerat entschieden

Ständerat will fast drei Milliarden weniger sparen als der Bund

Parlament lehnt Rückwirkung bei OECD-Mindeststeuer ab

Nationalrat will Pflanzenschutzmittel aus EU schneller zulassen

Nationalrat will Höchstspannungsleitungen oberirdisch verlegen

Ständerat schliesst Marathondebatte zum Sparpaket ab