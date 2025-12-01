 Zum Inhalt springen

Wintersession 2025 Der Nationalrat debattiert über Lockerungen bei Waffenexporten

  • Die Wintersession der Eidgenössischen Räte findet vom 1. bis zum 19. Dezember statt.
  • Verfolgen Sie hier im Ticker die wichtigsten Debatten und Entscheide im National- und Ständerat.
  • Einen Überblick über die wichtigsten Geschäfte finden Sie hier.

Themen in diesem Liveticker

  • Lockerungen ermöglichen keine direkte Lieferung an die Ukraine
  • Nicole Barandun (Mitte/ZH): «Sicherheitslage sieht anders aus»
  • Guten Morgen aus Bundesbern – das sind die Themen des Tages
  • Vielen Dank fürs Mitlesen – und bis morgen früh
  • Diese Geschäfte prägen die Wintersession besonders
  • Parlament schnürt neues Medienförderungspaket
  • Vizepräsidium im Ständerat steht fest
  • Neuer Ständeratspräsident kommt aus dem Kanton Graubünden
  • Abtretender Ständeratspräsident Caroni: «Es lebe der Ständerat»
  • Auch die Vizepräsidentinnen stehen fest

Rendez-vous, 01.12.2025, 12:30 Uhr

