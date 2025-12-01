- Die Wintersession der Eidgenössischen Räte findet vom 1. bis zum 19. Dezember statt.
- Lockerungen ermöglichen keine direkte Lieferung an die Ukraine
- Nicole Barandun (Mitte/ZH): «Sicherheitslage sieht anders aus»
- Guten Morgen aus Bundesbern – das sind die Themen des Tages
- Vielen Dank fürs Mitlesen – und bis morgen früh
- Diese Geschäfte prägen die Wintersession besonders
- Parlament schnürt neues Medienförderungspaket
- Vizepräsidium im Ständerat steht fest
- Neuer Ständeratspräsident kommt aus dem Kanton Graubünden
- Abtretender Ständeratspräsident Caroni: «Es lebe der Ständerat»
- Auch die Vizepräsidentinnen stehen fest
